هورنر: الأداء الكارثي في مونزا مثّل نقطة التحوّل في موسم ريد بُل

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ تأدية فريقه الضعيفة في مونزا كانت أسوأ نقطة وساعدته على قلب موسمه.

جاء انخفاض أداء ريد بُل ليصل إلى مستوى جديد في مونزا عندما كانت سيارة "آر.بي20" رابع أسرع سيارة، حيث وصفها ماكس فيرستابن بـ "الوحش" حينها عندما أصبح متشائمًا للغاية حيال فرصه في التشبّث أمام لاندو نوريس في المعركة على البطولة.

لكنّ تلك الجولة بالرغم من قساوتها كانت مفيدة على صعيد جمع البيانات في ظلّ مواصلة الفريق اختباراته مع الأرضيّة، ووفق هورنر فقد كشف ذلك عن السبب الجذري لما كان يسير على نحوٍ خاطئ على صعيد التحكّم في سيارة "آر.بي20".

وقال في هذا الصدد: "كان بوسعنا رؤية المشاكل، لكن أعتقد بأنّ ما كشفته مونزا هو جزءٌ من السبب الجذري، أو ساعدت على تحديد السبب الجذري للمشكلة. لذا سأعتبر مونزا النقطة الدنيا وقد بدأنا بالبناء عليها".

وعلى إثر ذلك الأداء الباهت في مونزا، عاد سيرجيو بيريز زميل فيرستابن للمنافسة في باكو بإعدادات مختلفة عن الهولندي، بينما حلّ فيرستابن ثانيًا في سنغافورة، لكن بفارق كبير عن الفائز نوريس.

وسيحصل الفريق على فرصة للتعلّم من فترة الصيف المؤلمة خلال الفترة الطويلة الفاصلة بين سباقَي سنغافورة وأوستن.

وقال هورنر في هذا الصدد: "من الواضح أنّ الفجوة مع لاندو كانت كبيرة في الجزء الأوّل من السباق، وسنحصل الآن على شهرٍ لمحاولة جلب المزيد من الأداء إلى السيارة في أوستن".

وأضاف: "كنّا نفكّر في موقعنا قبل بضعة أسابيع، وأعتقد بأنّنا حقّقنا بعض التقدّم الحقيقي. فهمنا بعض مشاكل السيارة. وأعتقد بأنّنا بدأنا بمعالجتها".

واختتم: "مكلارين هي المعيار في الوقت الحاضر ونحن نحاول اللحاق بها، لكن لدينا بعض الأشخاص القادرين على فعل ذلك".

وقال هورنر أنّ تحديثات ريد بُل لأوستن لم تحصل على الضوء الأخضر بعد، لكنّ الوقت اللازم للتصميم والإنتاج يعني ضرورة عمل المصنع في ميلتون كينز بأقصى جهدٍ لاعتماد أحدث التصاميم في السيارة قبل سلسلة السباقات الثلاثيّة في أوستن، والمكسيك والبرازيل.