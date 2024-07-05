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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية اعتقدت بأن التوقيع مع سيرجيو بيريز لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، سيساعده لمواصلة تحسين وتيرته التي انخفضت مؤخراً.

خلدون يونس
خلدون يونس
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

رغم أن بيريز بدأ موسم 2024 الحالي في الفورمولا واحد بوتيرة ممتازة، وبدا قادراً على الاقتراب من زميله ماكس فيرستابن، لكن سباقات المكسيكي الأخيرة سيئة للغاية.

وتعرض تشيكو للكثير من الانتقادات مؤخراً حيال ضعف وتيرته، خاصة مع اقتراب مكلارين وفيراري ومرسيدس من ريد بُل بشكل واضح والبدء باقتناص الانتصارات من براثن الفريق بطل العالم.

وعلى هامش جائزة بريطانيا الكبرى، كشف هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1" أن الفريق ينتظر عودة بيريز لمستواه المطلوب.

فقال: "من الواضح أن سيرجيو خاض فترة صعبة. أول خمسة سباقات له كانت تنافسية جداً".

وأكمل: "لكن آخر خمسة سباقات ليست كذلك، ونريد سيرجيو الذي ظهر في تلك السباقات الخمسة الأولى وهو يدرك ذلك، وقد عمل بشكل كبير على جهاز المحاكاة هذا الأسبوع لفهم ما يجب عليه تحسينه".

وأردف: "ما نراه منه حالياً هو قوة تحمل وقدرة على العودة مجدداً ونحن نأمل حصول ذلك قريباً جداً".

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وتعقيباً على سؤال من مارتن براندل، إن كانت ريد بُل قد اقترفت خطأ بتمديد عقد بيريز، ردّ هورنر بأن ذلك السؤال "قاس للغاية".

حيث قال: " ذلك سؤال غاية في القسوة يا مارتن".

وأكمل: "لكن بالطبع، حالما توقع مع سائق، فإن محتويات الاتفاق لن يتم الإفصاح عنها".

وأضاف: "كان من المنطقي تماماً التوقيع مع سيرجيو حينها. لكن هذا مجال يخضع فيه الجميع للضغط بهدف تقديم الأداء المطلوب".

وأردف: "اعتقدنا أن العقد سيساعده. أعتقد أن ذلك أمر يعمل عليه تشيكو بشكل متواصل وهو يعلم أنه لا مكان للاختباء في هذه الرياضة".

واسترسل: "بشكل خاص مع زميل مثل ماكس فيرستابن. إنه يدرك أنه يُقارن بالأفضل ونحن نريده ليقدم الدعم إلى ماكس كذلك".

واختتم: "لأن لدينا سائقي مكلارين الآن وكذلك سائقي فيراري وسائقي مرسيدس ونحن بحاجة شديدة لتواجد كلا سائقينا في مستوى مرتفع".

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