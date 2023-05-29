هورنر: استراتيجية فيرستابن وريد بُل "كادت تنهار" قبل هطول الأمطار في سباق موناكو

نجح فيرستابن حامل قطب الانطلاق الأول ببناء فارق مريح في الصدارة أمام ألونسو، لكن مع اقتراب الأمطار امتلك سائق أستون مارتن لأفضلية الاستراتيجية عبر بدء السباق على إطارات هارد، بينما بدأ فيرستابن يعاني مع إطارات ميديوم.

ومع اشتداد الأمطار، دخل فيرستابن إلى المنصة في اللفة 56 للانتقال إلى إطارات انترميديت، وتمكن كذلك من مجاراة أفضلية ألونسو الذي غامر بالانتقال لإطارات جافة ملساء بهدف الاستفادة من أي علم أحمر أو سيارة أمان، ونظراً لأن المسار حينها كان يضم أقساماً ما تزال جافة.

ويرى هورنر أن دخول فيرستابن جاء متأخراً بلفة، لكن مغامرة ألونسو بالانتقال لإطارات ميديوم بدلاً من انترميديت، ارتدت عليه، وخففت من الضغط على الهولندي، الذي شق طريقه للفوز بالسباق.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي اف1": "أعتقد أن الاستراتيجية كانت على وشك الانهيار هناك".

وأكمل: "كنا نعلم قبل بداية الجولة بأنها ستكون التحدي الأكبر لنا في النصف الأول للموسم، نظراً للطبيعة منخفضة السرعة للحلبة".

وتابع: "في الحقيقة، كنا نتوقع أن تكون فيراري هي المنافس الرئيسي لنا، لكن ألونسو كان رائعاً طوال الجولة. ذلك أمر لا يصدق".

واستكمل: "كنا متوترين من إمكانية رفع العلم الأحمر، لأنه كان بوسعنا رؤية البعض على هارد مع وجود الأمطار، هل كانوا قادرين على المواصلة في حال انخفاض أداء ميديوم..".

واسترسل: "بدا وكأننا أخّرنا التوقف لفة، قبل الانتقال إلى انترميديت. أعتقد أنه لو انتقل فرناندو إلى انترميديت مباشرة، لكان الضغط المسلط علينا أكبر بكثير".

وأضاف: "لكن لحسن الحظ، استعمل إطارات ملساء مع بقاء الأمطار. حينها قلنا: ’ماكس، لا تخاطر مطلقاً، ادخل إلى المنصة’".

واستكمل: "تفاجأت من أنهم (أستون مارتن) استعملوا إطارات ميديوم، وذلك خفف كامل الضغط عن كاهلنا".

من جهة أخرى، أثنى هورنر على التفاهم بين فيرستابن ومهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي.

فقال: "هناك الكثير من الثقة بينهما، وتلك العلاقة بين السائق ومهندس سباقه متميزة حقاً".

واختتم: "حين تكون متصدراً، فإن أي تغيير قد يسبب خسارتك ولن تكسب أي شيء. بالتالي عليك مواصلة المحاولة والتعامل مع الظروف المتغيرة".