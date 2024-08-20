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هورنر: احتدام المنافسة سيصل إلى ذروته مع نهاية موسم 2025

يتوقع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل منافسة متقاربة للغاية بين الفرق الأربعة االكبرى مع نهاية موسم 2025.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

شهد النصف الأول من موسم 2024 لمحات لما ستتبلور عليه المنافسة في النصف الثاني وفي موسم 2025 مع لحاق مكلارين بريد بُل وامتلاكها السيارة الأسرع بالتوجه إلى العطلة الصيفية، في ظل اقتراب مرسيدس وفيراري.

عرفت الفورمولا 1 سبعة فائزين مختلفين في موسم 2024 حتى الآن بعد خفوت هيمنة ريد بُل وربما وصولها إلى سقف تطوير سيارتها واستخلاص الأداء.

فيما من المتوقع أن تتضاءل الفوارق أكثر بشكل تدريجي وتحتدم المنافسة بين الفرق الأربعة الأولى.

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إذ صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنه لم يتفاجأ بهذا الوضع بسبب إغلاق الفوارق الناتج عن ثبات الدورة الحالية من القوانين.

حيث قال: "أعتقد بأن ذلك التقارب في المنافسة هو أمر رائع للرياضة".

وأضاف: "كان من الحتمي أن يحدث ذلك، لأنه عندما تكون القوانين ثابتة، دومًا ما تتقارب المنافسة بهذا الشكل".

وتابع: "بالطبع سنشهد تغييرات كبيرة على القوانين لموسم 2026، وذلك سيؤدي بدوره لظهور الفوارق من جديد. مع ذلك، بحلول نهاية موسم 2025 سيصل احتدام المنافسة بين الفرق الأربعة الأوائل إلى ذروته".

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