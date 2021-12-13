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هورنر: احتجاج مرسيدس على نتيجة سباق أبوظبي الختامي حركة "يائسة"

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن قرار مرسيدس بتقديم احتجاج على نتيجة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، بدا حركة "يائسة"، على ضوء الجدل الذي أحاط بكيفية انتهاء موسم 2021 للفورمولا واحد.

هورنر: احتجاج مرسيدس على نتيجة سباق أبوظبي الختامي حركة "يائسة"

اقتنص ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل لقب بطولة العالم على حلبة ياس مارينا من براثن لويس هاميلتون، وذلك بعد قرار مايكل ماسي مدير السباقات في البطولة إعادة انطلاقة السباق مع بقاء لفة واحدة حتى نهايته، مع فترة سيارة أمان قصيرة بعد حادثة نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز.

وانتقل الهولندي لاستعما لإطارات "سوفت" في اللفة الأخيرة تلك، بينما لم يكن لدى هاميلتون ما يدافع به عن مركزه نظراً لأن إطاراته "هارد" كانت متآكلة وقديمة بالفعل.

واحتجت مرسيدس على قرار البطولة باستئناف السباق للفة واحدة، لكن وبعد جلسة استماع مطوّلة تمّ رفض احتجاجات مرسيدس، في إشارة إلى ماسي يمتلك حق إدارة السباق فيما يتعلق بسيارة الأمان.

وضمن معرض كلامه على قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، رحّب هورنر به مشيراً إلى أن فريقه لم يكن يرغب بحسم نتيجة اللقب ضمن غرفة الحكّام.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يفهم سبب اعتراضات مرسيدس، ردّ هورنر: "من الواضح أنهم يائسون بعض الشيء. لكننا لم نكن نرغب بحسم اللقب في أروقة غرف الحكام".

وأكمل: "لقد كانوا منافسين رائعين طوال العام. لقد كان لويس سائقاً مذهلاً. شهد بعض اللحظات الصعبة، وقد كانت معركة قاسية حقاً. لكننا مسرورون من النتيجة، وفخورون جداً بـ ماكس. لقد كان مذهلاً طوال الموسم".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل يحتفل مع الفريق

ماكس فيرشتابن، ريد بُل يحتفل مع الفريق

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أكد هورنر عدم وجود أي شك بأن ماسي اتخذ القرار الصحيح لمحاولة استئناف التسابق، بدلاً من إنهاء السباق خلف سيارة الأمان.

فقال: "لم نكن نرغب على الإطلاق بأن نمثلُ أمام الحكام. من الواضح أنه كان هناك الكثير من الجدل قبل السباق، لكن من الواضح أن السباق سار بشكل مختلف جداً".

وتابع: "لكننا لم نخض سباقاً عنيفاً انتهى بالحواجز. من المؤسف أن الأمور وصلت إلى هنا، لكن الحكام اتخذوا القرار الصحيح".

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من جهة أخرى، أشار هورنر إلى أن ماسي أظهر الرغبة باتباع مبدأ "لندعهم يتسابقون" في قراره بما يتعلق بإدخال سيارة الأمان قبل اللفة الأخيرة.

فقال: "لقد تكلمنا عن ذلك المبدأ. نيكي لاودا كان الشخص الذي ضغط بقوة لاعتماده. ولطالما تكلمنا عن عدم الرغبة بإنهاء السباقات خلف سيارات الأمان".

واختتم: "مدير السباق اتخذ القرار الصحيح من دون أي شك. وكما تعلمون، لقد اعتمدنا (كفريق) الاستراتيجيات الصحيحة كذلك".

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