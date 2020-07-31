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هورنر: إصابة بيريز بمرض "كوفيد-19" تذكيرٌ جديد للفورمولا واحد حيال جدية الوضع

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هورنر: إصابة بيريز بمرض "كوفيد-19" تذكيرٌ جديد للفورمولا واحد حيال جدية الوضع
31-07-2020

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن إصابة سيرجيو بيريز بمرض "كوفيد-19" تعتبر تذكيراً جديداً للفورمولا واحد حيال المخاطر الجدية التي لا زالت موجودة.

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يوم الخميس عن إيجابية الفحص الثاني الذي أجراه بيريز بعد فحص أول غير حاسم، ما أدى إلى عدم قدرته على المشاركة في جائزة بريطانيا الكبرى وبقائه ضمن الحجر الصحي.

وتعتبر هذه أول إصابة لأحد سائقي الفورمولا واحد بالفيروس، وهي ثالث نتيجة إيجابية في الفورمولا واحد منذ تطبيق بروتوكولات السلامة الجديدة المشددة مع انطلاق الموسم من النمسا في وقت سابق من هذا الشهر.

ويرى هورنر أن إصابة بيريز تثبت ضرورة الحذر الشديد من قبل الفورمولا واحد وتفهم المخاطر المحتملة لالتقاط العدوى.

فقال: "إنه تذكير جديد. في بعض الأحيان، نشعر في الفورمولا واحد أننا معزولون، وأننا نعيش ضمن بيئة معزولة لكل منا".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه ومع التقاط بيريز للعدوى، أن يتأثر سائق بهذه الطريقة، لهو تذكير جديد بأن البروتوكولات الحالية موجودة لسبب وجيه".

وأردف: "نقوم بكل ما وسعنا لتقليص أي احتكاك سواء داخل الحلبة أم خارجها، أم داخل المصنع".

واستكمل: "أعتقد أن البروتوكولات جيدة للغاية، ويتم تنفيذها بشكل جيد من قبل ’فيا’ والفرق".

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ولا تبدو الأعراض على بيريز بعد بالرغم من إيجابية الفحص، حيث كشف أنه سافر إلى المكسيك على طائرة خاصة بعد سباق المجر، وذلك ضمن ما تسمح به البروتوكولات الحالية.

وليس بيريز السائق الوحيد الذي سافر بعد جولة المجر، إذ سافر رومان غروجان كذلك في عطلة إلى اليونان قبل عودته إلى سيلفرستون.

من جهته، يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنه يجب على الفورمولا واحد تحمل مسؤولياتها، وكذلك جميع الفرق وطواقم العمل فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكولات السلامة.

فقال: "الفرق و’فيا’ يتعاملون مع الأمر بشكل جيد، لأننا نسمح للأفراد بالبقاء ضمن حدود البروتوكولات وعدم الخروج عنها، لكننا نعلم أن مثل تلك الأمور قد تحصل".

وتابع: "كما وجدنا، قد يحصل ذلك لأي أحد منا، لكن مرة أخرى، من الجيد التعامل السريع مع المسألة. لذا علينا جميعنا أن نتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا".

واختتم: "فريقنا لديه توجيهات واضحة للبقاء والتصرف ضمن بروتوكولات السلامة".

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