هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

مع تبقي أربع لفات على نهاية السباق الافتتاحي لموسم 2021، خرج فيرشتابن عن حدود الحلبة عندما كان يحاول اقتناص الصدارة من هاميلتون، ليجد نفسه مجبراً على إرجاع المركز لسائق مرسيدس.

وشكّك الهولندي في قرار ريد بُل بإرجاع الصدارة، قائلاً بأنّه كان يفضّل الحصول على عقوبة 5 ثوانٍ ومحاولة الابتعاد عن هاميلتون في اللفات المتبقية.

ولكن، لم يستطع فيرشتابن شنّ هجوم جديد واكتفى بالمركز الثاني خلف البريطاني بفارق 0.7 ثانية.

وقال هورنر بأنّ فيرشتابن قام بالأمر الصحيح عبر اتباع تعليمات مراقبي السباق حيث لم يكن في مقدورهم معرفة ما إذا كان الهولندي سيتمكّن من توسيع الفارق بشكلٍ كافٍ مع هاميلتون خلال اللفات المتبقية.

"أعتقد بأنّه كان صعباً" قال هورنر حول القرار.

وأضاف: "تلقيّنا تعليمات من مراقبي السباق لإرجاع المركز على الفور. تحلّى ماكس بالروح الرياضية وقام بذلك".

وأكمل: "كان ذلك محبطاً وتمكّن لويس من الحفاظ على الصدارة حتّى نهاية السباق، لم تكن هناك أيّة ضمانات بأنّنا سنوسّع الفارق إلى 5 ثوانٍ في صورة تلقينا عقوبة. لذا قام ماكس بالأمر الصحيح".

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كما أعرب هورنر عن أسفه لعدم قدرة ريد بُل على تحويل قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز، لكنه يعتقد أنّ تجاوز فيرشتابن برّر قرار الفريق بالتخلي عن الصدارة ومحاولة تجاوز هاميلتون على الحلبة.

إذ قال: "أعتقد أنّ مرسيدس امتلكت وتيرة قوية جداً مع بداية السباق. تآكل إطاراتهم كان مثيراً للإعجاب، لذا لم يتمكّن ماكس من توسيع الفارق لأكثر من ثانيتَين".

وأردف: "بالتوجه للسباق كان استراتيجيتنا القيام بتوقفين. أجروا توقفهم الأخير في وقتٍ مبكّر. وبقينا على الحلبة لعشر لفات إضافية لذا كانت إطاراتنا أفضل في القسم الأخيرة من السباق، وللأسف كان لويس قادراً على الحفاظ على مركزه".

واستطرد: "بالطبع تمكنّا من تجاوزه في مرحلة معيّنة عند المنعطف الرابع. وتحلّى ماكس بالروح الرياضية وأرجع له المركز على الفور".

واختتم: "من الصعب أن تخسر سباقاً متقارباً بتلك الطريقة، لكنّنا سنخرج بالعديد من الإيجابيات من عطلة نهاية الأسبوع".