هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين التالي / وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

قال مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر بأنّ ماكس فيرشتابن قام بالأمر الصحيح عبر اتباع تعليمات مراقبي السباق وإرجاع الصدارة للويس هاميلتون خلال اللفات الأخيرة من سباق جائزة البحرين الكبرى.

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

مع تبقي أربع لفات على نهاية السباق الافتتاحي لموسم 2021، خرج فيرشتابن عن حدود الحلبة عندما كان يحاول اقتناص الصدارة من هاميلتون، ليجد نفسه مجبراً على إرجاع المركز لسائق مرسيدس.

وشكّك الهولندي في قرار ريد بُل بإرجاع الصدارة، قائلاً بأنّه كان يفضّل الحصول على عقوبة 5 ثوانٍ ومحاولة الابتعاد عن هاميلتون في اللفات المتبقية.

ولكن، لم يستطع فيرشتابن شنّ هجوم جديد واكتفى بالمركز الثاني خلف البريطاني بفارق 0.7 ثانية.

وقال هورنر بأنّ فيرشتابن قام بالأمر الصحيح عبر اتباع تعليمات مراقبي السباق حيث لم يكن في مقدورهم معرفة ما إذا كان الهولندي سيتمكّن من توسيع الفارق بشكلٍ كافٍ مع هاميلتون خلال اللفات المتبقية.

"أعتقد بأنّه كان صعباً" قال هورنر حول القرار.

وأضاف: "تلقيّنا تعليمات من مراقبي السباق لإرجاع المركز على الفور. تحلّى ماكس بالروح الرياضية وقام بذلك".

وأكمل: "كان ذلك محبطاً وتمكّن لويس من الحفاظ على الصدارة حتّى نهاية السباق، لم تكن هناك أيّة ضمانات بأنّنا سنوسّع الفارق إلى 5 ثوانٍ في صورة تلقينا عقوبة. لذا قام ماكس بالأمر الصحيح".

اقرأ أيضاً:

كما أعرب هورنر عن أسفه لعدم قدرة ريد بُل على تحويل قطب الانطلاق الأوّل إلى فوز، لكنه يعتقد أنّ تجاوز فيرشتابن برّر قرار الفريق بالتخلي عن الصدارة ومحاولة تجاوز هاميلتون على الحلبة.

إذ قال: "أعتقد أنّ مرسيدس امتلكت وتيرة قوية جداً مع بداية السباق. تآكل إطاراتهم كان مثيراً للإعجاب، لذا لم يتمكّن ماكس من توسيع الفارق لأكثر من ثانيتَين".

وأردف: "بالتوجه للسباق كان استراتيجيتنا القيام بتوقفين. أجروا توقفهم الأخير في وقتٍ مبكّر. وبقينا على الحلبة لعشر لفات إضافية لذا كانت إطاراتنا أفضل في القسم الأخيرة من السباق، وللأسف كان لويس قادراً على الحفاظ على مركزه".

واستطرد: "بالطبع تمكنّا من تجاوزه في مرحلة معيّنة عند المنعطف الرابع. وتحلّى ماكس بالروح الرياضية وأرجع له المركز على الفور".

واختتم: "من الصعب أن تخسر سباقاً متقارباً بتلك الطريقة، لكنّنا سنخرج بالعديد من الإيجابيات من عطلة نهاية الأسبوع".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

المقال السابق

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

المقال التالي

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

11س
2
فورمولا 1

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

3
فورمولا 1

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

13س
4
فورمولا 1

هاميلتون: تغييرات أرضيّة 2021 جاءت "لإيقاف مرسيدس"

18س
5
إكستريم إي

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

أحدث الأخبار
وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"
فورمولا 1

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"
فورمولا 1

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

11س
لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

12س
فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون
فورمولا 1

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

13س
أحدث ملفات الفيديو
مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
27-03-2021

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
27-03-2021

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
27-03-2021

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يعترف بأنّ سباق البحرين كان أحد أصعب السباقات بالنسبة له

هاميلتون: تغييرات أرضيّة 2021 جاءت "لإيقاف مرسيدس"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: تغييرات أرضيّة 2021 جاءت "لإيقاف مرسيدس"

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / معرض الصور

معرض الصور التقني: أبرز تحديثات السيارات في البحرين

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مشكلة توفير محرّك مرسيدس للطاقة فاقمت الفارق مع ريد بُل في تصفيات البحرين

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: فيراري حقّقت خطوة كبيرة على سيارة 2021

أحدث الأخبار

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح عدم قدرته على إعادة تجاوز هاميلتون في البحرين

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.