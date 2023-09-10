هورنر: أمام ريد بُل فرصة "لا تتكرر" لكتابة التاريخ

تقف ريد بُل على أعتاب رقم قياسي مذهل في عالم الفورمولا واحد، ألا وهو تحقيق الفوز بجميع سباقات الموسم.

ومثل هذا الإنجاز لم ينجح بتحقيقه أي فريق بعد، رغم أن البطولة شهدت فترات متعددة من هيمنة أحد الفرق عبر تاريخها، سواء أكان ذلك مع فيراري أو مكلارين أو حتى ويليامز في السابق.

وتمتلك ريد بُل العناصر الناجحة حتى الآن، حيث يبدو الفريق في قمة أدائه تزامناً مع سيطرة مطلقة لنجم الفريق ماكس فيرستابن.

إضافة إلى أداء زميله سيرجيو بيريز المتصاعد، والذي نجح بالعودة من فترة صعبة مرّ بها خلال الجولات التي سبقت العطلة الصيفية.

ونجحت ريد بُل بتحقيق الثنائية على حلبة مونزا، التي كان يعتقد البعض أنها قد لا تتناسب مع سيارتها.

ورغم سعي فيراري الواضح لتحقيق نتيجة قوية على أرضها وأمام جمهورها، والذي تجلى بإحراز كارلوس ساينز لقطب الانطلاق الأول، لكن أداء ريد بُل في السباق كان أفضل.

ولم يتمكن الإسباني سوى من تحقيق المركز الثالث خلف سائقي ريد بُل.

وحين سُئِل إن كان هناك احتمال لهزيمة ريد بُل هذا الموسم، أجاب كريستيان هورنر مدير الفريق: "هناك الكثير من العوامل، سواء أكانت الموثوقية أو الحظ أو الاستراتيجيات أو وقفات الصيانة والوتيرة وغيرها. الظروف الجوية قد تلعب دوراً كذلك".

وأكمل: "لكن علينا الحفاظ على التماسك، وأعتقد أن الإنجاز الأكبر لفريقنا - من وجهة نظري - هو عدم التراخي مطلقاً طوال الموسم".

وأردف: "لقد نجحنا بالبقاء ضمن مستوى مرتفع جداً بشكل لا يصدق، وهذا أمر لم نره من قبل".

بالمقابل، اعترف هورنر بأن فكرة إمكانية كتابة التاريخ هذا الموسم عبر الفوز بجميع السباقات، تُبقي على فريقه مستعداً ومركزاً بالكامل.

فقال: "أعتقد أنه وبالنسبة للفريق بأكمله، فإن جميع ما نقوم به حالياً، هو كتابة فصل جديد في كتب التاريخ".

واختتم: "إن فرصة كهذه لا تتكرر!".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: إريك جونيوس