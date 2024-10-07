هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ

ارتفع الفارق إلى 30 ثانية بعد وقفات الصيانة. وبدا أن لاندو نوريس متشجع من وتيرة سيارته مكلارين على أرض حلبة سنغافورة.

وحين سُئِل إن كان قد تفاجأ من قوة سيارة مكلارين، رّ هورنر: "نعم! كان ذلك مثيراً للاهتمام حقاً".

وأكمل: "لقد لمس فيها الحائط مرتين، لكنهم أكملوا السباق دون أية مشاكل".

ورغم هيمنة مكلارين في سنغافورة، لكن ريد بُل نجحت بتحقيق المركز الثاني مع ماكس فيرستابن ضمن سباق صعب للغاية.

وشرح هورنر أن الفريق حقق تقدماً فعلياً، لكن ينتظره الكثير من العمل قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

فقال: "أعتقد أن ماكس قدم سباقاً قوياً جداً".

وأكمل: "بالنظر إلى موقعنا قبل عدة أسابيع، أعتقد أننا حققنا تقدماً فعلياً".

واختتم: "لكن بالطبع، ما زال أمامنا الكثير من العمل قبل أوستن".