هورنر: ألبون قام "بعمل خرافي" في سباق المجر

أنهى ألبون سباق المجر في المركز الخامس بعدما أخفق في التأهّل إلى القسم الأخير للتصفيات إثر افتقاره لاختبار الإعدادات الجديدة التي قدّمها الفريق صباح يوم السبت.

حيث أتى تقدّمه البارع من الخلف إلى الخمسة الأوائل منطلقًا من المركز الـ 13 بعد تسجيله مركزًا رابعًا مستحقًا في جائزة ستيريا الكبرى، رُغم تأثّر طلعته الأولى بمشاكل الإطارات.

وبشكل متوقّع، كان ألبون تحت ضغط من أجل مُجاراة وتيرة زميله بالفريق ماكس فيرشتابن، في الوقت الذي دفعت فيه حادثة تصادمه مع لويس هاميلتون في سباق النمسا الافتتاحي البعض إلى الإشارة بأنّه كان من الأجدر له التعامل مع الموقف بمزيد من الصبر، بالرُغم من أنّ سائق مرسيدس هو من تعرّض للعقوبة.

وعند سؤاله عن تقييمه لتقدّم ألبون في المجر قال هورنر: "أنا مسرور للغاية بأدائه. فقد كانت نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لأليكس، حيث تغيّرت إعدادات السيارة كثيرًا من حصّة لأخرى، وعندما لا تملك الخبرة الكافية، كما هو الحال معه، يكون من الصعب أكثر التعامل مع وضع كهذا".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنّه وعندما تمكّن في السباق من إيجاد الوتيرة وكانت جيّدة للغاية ويمكن مقارنتها مع ماكس، كان تجاوزه قويًا، كذلك في مواجهة سيارتي فيراري وأيّا من كان ينافسه، لهذا أرى بأنّه قام بعمل خرافي اليوم".

وأكمل: "إذا ما نظرتم إلى وتيرته في الهواء النظيف، فقد كانت لائقة للغاية كذلك. أرى بأنّنا راضون للغاية بأداء أليكس".

واعترف هورنر بأنّ الفريق لم يسهّل الوضع على ألبون كذلك، فقال: "لقد عانى من بداية صعبة للموسم، حيث لم نقدم له السيارة التي تناسبه، كما أنّ قدرة ماكس في بعض الأحيان على تجاوز المشكلات تلقي بظلالها على ما يقوم به أليكس".

وتابع: "كما أنّني أعتقد بأنّ أليكس قاد على نحوٍ جيّد للغاية في السباقات هذا العام، وآمُل أنه وبينما نحسّن السيارة، يتحسّن الأداء في التصفيات كذلك".

وأردف: "لكنّ مهاراته التسابقية، ووتيرته في النمسا الأسبوع الماضي ولا سيّما في النصف الثاني من السباق، إلى جانب أدائه اليوم، تجعلني أعتقد بأنّه قام بعمل رائع، حيث أعاني من أجل فهم أي انتقاد يتعرض له".

واختتم: "نعلم أنّ علينا ترتيب السيارة على نحوٍ أفضل وأن نجعل الوضع أسهل على سائقينا لنقترب أكثر من مرسيدس. فهم لديهم سيارة استثنائية في الوقت الحالي، حيث يعود الأمر لنا كي نغلق ذلك الفارق ونحاول اللحاق بهم".