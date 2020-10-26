هورنر: ألبون سيُكمل موسم 2020 مع ريد بُل ريسينغ

أصرّ هورنر على أنّه لا نية لاستبدال ألبون في السباقات الختامية من هذا الموسم، على الرُغم من أنّ تلك كانت فرصة واضحة لمنح بعض الأميال المبكرة لبديل محتمل إذا ما اتّخذت ريد بُل قرارًا بالتخلّي عن التايلندي.

وأشار هورنر في البرتغال نهاية الأسبوع الماضي إلى أنّه يتعيّن على ألبون إظهار علامات تقدّم بالمقارنة مع زميله الحالي ماكس فيرشتابن في بورتيماو و"تحديدًا في إيمولا"، مُلمّحًا إلى أنّ أمامه موعدًا نهائيًا لتأمين مقعده لموسم 2021.

كما أكّد الفريق إلى أنّه وفي حال تمّ التخلّي عن خدمات ألبون، فإنّ ريد بُل ستبحث خارج مجموعتها عن سائق متمرّس لموسم 2021، حيث يبدو بأنّ نيكو هلكنبرغ وسيرجيو بيريز على رأسّ المرشّحين.

"الواقع هو أنّه ليس هنالك الكثير من السباقات المتبقية في 2020" قال هورنر.

وأضاف: "وقد اقتربنا من ذلك الموعد في العام الذي نحتاج فيه للبدء في التفكير حال العام المُقبل، لذلك أعتقد بأنّه وفي غضون الأسابيع القليلة المُقبلة سيتعيّن علينا اتّخاذ قرار".

وتابع: "أعتقد بأنّه يتعيّن عليك النظر في كل الخيارات، ولا أرى بأنّنا سنقوم بوظيفتنا إذا لم ننظر للوضع داخل الفورمولا واحد، حيث أنّ هنالك بالطبّع سائقين متاحين لديهم خبرة كبيرة وقدرات عالية، وذلك وضع غير اعتيادي".

مع ذلك، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان قرار مبكّر قد يفتح الفرصة أمام اختبار سائق مختلف في السباقات الأخيرة لهذا الموسم - في ظل توافر هلكنبرغ كسائق حر جاهز للمشاركة - قلّل هورنر من احتمالية ذلك.

فقال: "حسنًا، نحن ملتزمون مع أليكس لهذا الموسم، وكما سبق وقلت، جميع من الفريق يرغبون بأن يبقى ويستحق مقعده للموسم المُقبل. فهو فتى رائع، ونثق في أنّه يملك الموهبة بالفعل".

وأكمل: "إنّه ما يزال ضمن عامه الثاني في الفورمولا واحد، والوضع صعب للغاية. صعب من الناحية الذهنية أيضاً، وكذلك أن تواجه سائقًا مثل ماكس. لكنّه أظهر أن بمقدوره العودة كما فعل سابقًا، وآمُل أن يعود من نهاية الأسبوع الصعبة هنا في إيمولا نهاية هذا الأسبوع".

جديرٌ بالذكر أنّ هلكنبرغ وبيريز يتحدثان كذلك مع فرق أخرى، حيث ارتبط اسم المكسيكي بقوة بانتقال إلى ويليامز.

مع ذلك، لا يشعر هورنر بالقلق حيال خسارة فرصة ضمّ أحدهما إذا ما وقّعا مع فريق آخر أولًا.

حيث قال: "حسنًا، أعتقد بأنّ أيّ من هؤلاء السائقين سيضع ريد بُل كأولوية أمام أي فريق آخر، لذلك أتخيّل بأنّهم سينتظرون لمعرفة القرار الذي سنتّخذه".