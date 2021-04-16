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هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ أستون مارتن "ساذجة" بتوقّعها تعديل قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد لمعادلة الكفّة بين مختلف المفاهيم التصميميّة للسيارات.

هورنر: أستون مارتن "ساذجة" بتوقّع تغيير قوانين الانسيابيّة في الفورمولا واحد

اتّضح في البحري أنّ الفرق المستخدمة لزاوية انحناء أمامي منخفضة، مثل أستون مارتن ومرسيدس، تضرّرت أكثر بتغييرات القوانين لموسم 2021 بالمقارنة مع تصاميم الزاوية العالية.

وكانت "فيا" قد تحرّك لخفض الارتكازيّة وبالتالي خفض السرعات لموسم 2021 بناءً على أسس السلامة، وتمّ بلوغ ذلك عبر تغيير القوانين المتعلّقة بتصميم الأرضيّة.

وكشف أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن اليوم الجمعة في إيمولا أنّه ضغط على "فيا" للتفكير في إجراء تعديلات هذا العام "لجعل المنافسة متعادلة أكثر" بين الفرق ذات التصاميم المختلفة.

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لكنّ هورنر، الذي يستخدمه فريقه ريد بُل مفهومًا تصميميًا عالي زاوية الانحناء، قال أنّه "متفاجئٌ بعض الشيء" بسماع مدى معارضة زافناور بعد سباقٍ واحد فقط.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أكملنا سباقًا واحدًا فقط وفازت فيه مرسيدس التي تُصنّف على أنّها ذات زاوية منخفضة".

وأضاف: "لكن بتجاهل كلّ ذلك، فإنّ هناك إجراءً بالنسبة للقوانين لتضمينها ويتمّ التصويت عليها بالإجماع من خلال قوانين أخرى".

وأكمل: "كان على أستون مارتن أو ريسينغ بوينت التصويت عليها قبل تمريرها إلى لجنة الفورمولا واحد ومن ثمّ المجلس العالمي لرياضة السيارة، وصوّتت جميعها عليها بالموافقة".

وأردف: "عندما كان هناك تغييرٌ على الجناح الأمامي قبل بضعة أعوام فقد أضرّ ذلك بنا. صوّتنا ضدّه، لكن عليك قبول الأمر".

ثمّ تابع: "يبدو من الساذج قليلًا أن تفكّر فجأة في أنّ القوانين يجب أن تتغيّر بعد سباقٍ واحد بعد إجراء تمّ اتّباعه بالكامل. أواجه صعوبة في إدراك ذلك".

وقال هورنر أنّ رؤية فرق الصدارة تُصبح أبطأ "من طبيعة اللعبة" في الفورمولا واحد، وأنّه يجب قبول ذلك.

وقال في هذا الخصوص: "سواءً كان الأمر يتعلّق بالناشر النافخ، أو الناشر المزدوج، أو الأجنحة المرنة، أو الأجنحة غير المرنة، أو قنوات "اف"، أو قوانين الأجنحة الأماميّة التي ذكرتها قبل بضعة أعوام، فإنّ ذلك جزء من الفورمولا واحد".

وأضاف: "تتطوّر القوانين وتتغيّر وعليك التأقلم مع تلك اللكمات، وتلك هي الفورمولا واحد".

واختتم بالقول: لدينا تغييرات كبيرة في قوانين العام المقبل، لكنّ الفرق تُدرك ذلك مسبقًا. ذلك جزء من الريياضة لعدّة أعوام".

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