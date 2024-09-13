هورنر: أستون اختارت الاحتفال بالتوقيع مع نيوي "بشكل مبكر"

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الكشف البارز الذي قامت به أستون مارتن للإعلان عن انضمام نيوي كان "مبكرًا" بعض الشيء، حيث إنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريق ميلتون كينز.

ومنذ أن تم الإعلان عن رحيل نيوي من ريد بُل، كثرت التكهنات حول وجهته المقبلة، لكنّه وقّع في النهاية صفقة ليصبح الشريك الإداري الفني الجديد لأستون مقابل مبلغ تقول بعض التقارير أنّه في فلك 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، إلى جانب كونه مساهمًا في الفريق.

وقد تم عقد مؤتمر صحفي في مقر أستون الجديد في سيلفرستون يوم الثلاثاء، حيث حضر نيوي وسط احتفال كبير مرتديًا ألوان صاحب العمل الجديد. ومع ذلك، لن يتولى نيوي منصبه الجديد رسميًا حتى الأول من مارس من العام المقبل، مما جعل هورنر يشعر بأن توقيت الإعلان كان غير مناسب.

وقال هورنر لموقع "موتورسبورت.كوم": "كان من الواضح أنه إعلان كبير من قبل أستون، وكان أدريان دائمًا يميل إلى القيام بأموره الخاصة، لذا كان من الواضح أن هذه كانت لحظة كبيرة لهم".

وأضاف: "لقد اختاروا الاحتفال به ربما بشكل مبكر قليلاً قبل أن ينهي عقده مع ريد بُل ريسينغ".

واعترف هورنر بأنه لم يكن من المفاجئ بالنسبة له أن يرى تأكيد انتقال نيوي إلى أستون، ويعتقد أن خبرة المصمم البالغ من العمر 65 عامًا ستكون الآن أحد الأسس الرئيسية لفريق يسعى للتقدم في ترتيب البطولة.

وتابع: "لم يكن الأمر مفاجئًا. أعتقد بأن الأمور كانت تصبح أوضح وأوضح أن هذا هو الطريق الذي كان سيتبعه بدلاً من التقاعد أو الانضمام إلى أي فريق آخر. لذا، سيكون تحديًا جديدًا بالنسبة له وسيكون من المحزن رؤيته يغادر العام المقبل، لكننا نتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وأضاف: "أدريان هو شخص مبدع للغاية وليس مصممًا عاديًا. أعتقد أنه الشخص الوحيد في الفورمولا 1 الذي لا يزال يعمل على طاولة الرسم، لذا ستكون هناك حتمًا فترة للتعرف على بعضهم البعض وكيفية عمل كل منهم وما إلى ذلك".

واختتم قائلاً: "إنه شخص فريد في نواح كثيرة، وأعتقد أن أستون ستسعى بالتأكيد للاستفادة من خبرته الهائلة".