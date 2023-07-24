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هورنر: أداء بيريز "الجريء" في سباق المجر يمثّل "قيادة معتبرة"

وصف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أداء سائقه سيرجيو بيريز في سباق المجر "بالجريء"، واصفاً ذلك "بالقيادة المعتبرة" بعد مجموعة جولات تعثّر فيها المكسيكي.

خلدون يونس
من قبل:
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

شق بيريز طريقه من المركز التاسع على شبكة الانطلاق مقدماً عدة تجاوزات حماسية لينضم إلى زميله الفائز بالسباق، ماكس فيرستابن، على منصة التتويج وبالمركز الثالث.

ونتيجة تشيكو هذه تضع حداً لخمس جولات متعثرة سابقة انطلق فيها من خارج المراكز العشرة الأولى، ولم يفلح إلا بتحقيق منصة تتويج واحدة فقط خلالها.

وكانت عودة دانيال ريكاردو إلى السباقات مع الفريق الرديف ألفا تاوري، بديلاً عن نيك دي فريز، قد وضعت المزيد من الضغط على كاهل بيريز، حيث يسعى الأسترالي المخضرم للحصول على مقعد المكسيكي مع العلامة النمساوية بدءاً من موسم 2025.

حيث قال هورنر في تصريح لقناة "سكاي سبورتس" مثنياً على أداء بيريز: "إن الطريقة التي تعافى بها عبر تجاوزاته تلك، كانت جريئة حقاً".

وأكمل: "كانت وتيرته سريعة.. طريقة اكتسابه للمراكز وتجاوز السيارات، تجاوز فرناندو (ألونسو)، أوسكار (بياستري)؛ الاستراتيجية التي طبقناها.. لكن كان أداؤه نارياً اليوم".

وتابع: "سباق كهذا يمنح السائق كمية هائلة من الثقة".

وأردف: "أعتقد أن تجاوزاته، الجرأة التي أظهرها، كانت بمثابة قيادة معتبرة حقاً بالنسبة لي في إشارة واضحة تقول ’انظروا، عليكم ألا تتجاهلوا وجودي’".

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سيرجيو بيريز، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، تكلم هورنر عن الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته ريد بُل بتحقيق 12 انتصاراً متتالياً منذ سباق أبوظبي 2022، لتكسر رقم مكلارين في موسم 1988 والذي كان 11 سباقاً متتالياً.

فقال: "أذكر مشاهدة مكلارين مع آلان بروست وإيرتون سينا يسجلان ذلك الرقم القياسي المذهل.. مجرد التفكير في أننا تفوقنا الآن عليهم…".

وأضاف: "لقد كانوا فريقاً مذهلاً، رون دينيس كان مدير فريق مذهلاً، وأعتقد أننا تفوقنا الآن عليهم في بودابست، نحن في ميلتون كينز".

واختتم: "لقد عمل كامل طاقم الفريق خلف الكواليس بكل جدّ لتحقيق ذلك، وهذا يعني لنا الكثير حقاً".

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