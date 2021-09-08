تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022 التالي / الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"

أشاد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بمنظمي جائزة هولندا الكبرى لخلقهم أجواء "مذهلة"، قائلًا بأنها كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام".

هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"

عادت الفورمولا واحد واحد إلى هولندا نهاية الأسبوع الماضي بعد غياب عن روزنامة البطولة دام 36 عامًا، حيث نجح ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بتسجيل فوزٍ مدوٍّ على أرضه وأمام جماهيره، استعاد به صدارة بطولة العالم.

وبعد سفرهم عبر أوروبا في الأعوام الأخيرة من أجل تشجيع فيرشتابن، ألهب المشجّعون الهولنديون المشاعر على أرضهم وسط حضور أكثر من 70 ألف متفرّج شكّلوا بحرًا برتقالي اللون في المدرجات.

اقرأ أيضاً:

وقد أشار عدد من السائقين إلى مدى حماسة وشغف الأجواء هناك، مقارنين إيّاها بالمهرجان، في الوقت الذي لاقي فيه تصميم الحلبة كذلك إعجاب السائقين والمشجّعين بفضل المنعطفات المنحنية والتحدّي الذي يفرضه المسار.

وقد أوضح هورنر بأنّ مروّجي السباق قاموا "بعمل مذهل" لأول سباق على حلبة زاندفورت، ما أضاف إلى الأجواء التي ساهموا بخلقها.

فقال: "إنّها حلبة من المدرسة القديمة، والأجوار هنا كانت مذهلة. أعتقد بأننّي لم أسمع قط في كامل مسيرتي ذلك الكم من الدعم لسائق. كان الأمر أشبه بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام".

وتابع: "كما أن الطريقة التي تعامل بها ماكس مع ذلك الضغط كانت مدهشة، حيث سبق ورأينا التأثّر السلبي بذلك لدى سائقين آخرين ضمن سباقات موطنهم".

وأكمل: "لكنني أعتقد بأنّ حدّة المنافسة والضجّة من المدرجات كانت جنونية. تعامل ماكس مع ذلك باحترافية وركّز فقط على وظيفته، كما أنني فخور بالطريقة التي تعامل بها الفريق مع ذلك أيضاً".

 
المشاركات
التعليقات
ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

المقال السابق

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

المقال التالي

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

5 س
2
فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

7 س
3
فورمولا 1

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

3 س
4
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: بين روجيه وناصر... "قصة سرعة"

5
بطولة الشرق الأوسط للراليات

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

أحدث الأخبار
ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"
فورمولا 1

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

3 س
الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
Misc

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

3 س
هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"
فورمولا 1

هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"

5 س
ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022
فورمولا 1

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

5 س
انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

7 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

رالي لبنان: بين روجيه وناصر... "قصة سرعة"
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

رالي لبنان: بين روجيه وناصر... "قصة سرعة"

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

إحصائيات من رالي لبنان: روجيه فغالي الأكثر فوزاً بين السائقين

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

أحدث الأخبار

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل سرّحت ألبون لينتقل إلى ويليامز لكنها تملك له "خيارات مستقبلية"

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

الفورمولا واحد بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تُطلق أكبر استبيان عالمي لمتابعي الفورمولا واحد

هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: أجواء زاندفورت كانت أشبه "بالتواجد في ملهى ليلي لثلاثة أيام"

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تؤكد ضم ألبون ليجاور لاتيفي بدءاً من موسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.