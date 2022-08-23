هل يمكن للتغييرات المتأخرة على قوانين الأرضية لموسم 2023 أن تساعد الفرق الأكبر؟

بعد جدل كبير حول ظاهرة الارتدادات، سيتم رفع حواف الأرضيات لموسم 2023، بينما سيتم كذلك زيادة ارتفاع حنجرة الناشر، في حين سيتم زيادة قسوة تلك الحواف لمجابهة مشكلة الارتدادات التي عانت منها بعض الفرق أكثر بشكل أكثر قوة من الأخرى في موسم 2022.

كما ستُلزم فيا الفرق بوضع مستشعرات إضافية على الأرضية من أجل مراقبة ظاهرة الارتدادات.

وعوضًا عن رفع حواف الأرضيات بـ 25 ملليمتر وفق ما اقترحته فيا في البداية، وهو ما اعترضت عليه عدّة فرق، فتمّت الآن المصادقة على تقليل ذلك إلى 15 ملليمتر.

وضمن إعلان المصادقة على تلك التغييرات بالأمس، أوضحت فيا أنه تلك التغييرات سيتم تطبيقها بطريقة ينبغي أن "لا تؤثر على تصاميم الفرق للمكونات الميكانيكية".

لكن ومع وجود تصاميم سيارات 2023 بالفعل ضمن مرحلة متقدمة الآن، فقد أشار البعض إلى الطبيعة المتأخرة لتلك التغييرات ستجعل الاستجابة لها أسهل بالنسبة للفرق الأكبر في البطولة.

حيث كان بات فراي المدير التقني لدى ألبين قد صرّح قبيل العطلة الصيفية والمصادقة النهائية للمجلس العالمي لرياضة السيارات بأنه يعتقد أن التغييرات على قوانين الأرضية لموسم 2023 ستساعد فقط الفرق الأكبر حيث سيكون بوسعها استدعاء المزيد من الموظفين من أجل الاستجابة لتلك المشكلة.

فقال: "الأمر بالنسبة لنا يتمحور حول المورد الهندسي، إذ أن لدينا قسم انسيابي أصغر بكثير من الفرق الثلاثة أمامنا والفريق الذي ننافسه".

وأضاف: "ربما يكون لديهم 20 شخص خارج سقف النفقات يقومون بالإبحار أو دفع الدراجات، لكن بمقدورهم بسهولة استدعائهم لمواجهة مشكلة ما ومن ثم إبعادهم من جديد".

وتابع: "لذلك عندما يكون لديك ذلك المستوى من السعة التوظيفية الإضافية، تكون لديك أفضلية ضخمة. تأخير تلك القوانين أمر رائع بالنسبة لهم، كونهم يعلمون بأن كل الفرق الصغيرة لن تتمكن من التأقلم مع تلك التغييرات".

وأكمل: "أثق بأن كل الفرق تستغل بعض الأسابيع في نفق الهواء للعمل على تصميم سيارة العام المُقبل على أية حال، لكن كم من هذا العمل الذي قمنا به في الواقع سيتم تغييره مع تغييرات القوانين".