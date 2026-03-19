تصاعدت الشائعات حول الاهتمام المتزايد لشركة "بي واي دي" بعالم الفورمولا 1 خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

حضرت نائبة رئيس المجموعة الصينية للسيارات، ستيلا لي، سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ديسمبر الماضي، كما شوهدت أيضاً في حظيرة شنغهاي نهاية الأسبوع الماضي.

وتُعتبر لي الشخصية الرئيسية في توسع الشركة عالمياً، وفي عام 2025 تم اختيارها كأفضل شخصية في عالم السيارات لهذا العام، لتصبح أول امرأة وأول ممثلة لعلامة تجارية صينية تحصل على هذه الجائزة المرموقة.

عندما بدأت الشائعات في الانتشار لأول مرة، كان هناك سؤال واضح: لماذا تدخل شركة تركز على السيارات الكهربائية بالكامل بطولة تعتمد على وحدات طاقة هجينة في حين توجد بطولات مثل الفورمولا إي؟ الإجابة الرئيسية هي الظهور. فالحضور العالمي للفورمولا 1 لا يُضاهى ببساطة، وكذلك جمهورها وتفاعل المشجعين معها.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتقارير، يمكن لشركة "بي واي دي" الاستفادة من موقعها الريادي في سوق السيارات الكهربائية للدخول إلى قطاع الأنظمة الهجينة. وفي هذا السياق، ستمثل الفورمولا 1 ساحة اختبار وعرضاً مثالياً في الوقت نفسه.

تمّ ربط الشائعات حول اهتمام المجموعة الصينية فوراً بإمكانية الاستحواذ على فريق أو حتى التقدم كفريق رقم 12، للوصول إلى الحد الأقصى الذي تحدده اتفاقية كونكورد. ولكن قد تكون هناك طرق أكثر قابلية للتنفيذ بالنسبة ل"بي واي دي". فإذا كان الهدف الرئيسي هو الاستفادة من منصة الفورمولا 1 العالمية، فهناك عدة طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر مباشرة للانضمام، دون الحاجة بالضرورة إلى إنشاء فريق أو الاستحواذ عليه.

هناك العديد من الأمثلة الحديثة. اختارت آودي الدخول المباشر والشامل، مع فريقها الخاص ووحدة طاقة خاصة بها. أما تويوتا، فهي تبقى حالياً على الهامش، وتركز على شراكة مع فريق هاس تحقق عوائد تسويقية مثيرة وتجربة هندسية عملية.

وهناك أيضاً سابقة ألفا روميو، التي أطلقت في عام 2018 تعاوناً قائماً على رعاية رئيسية مع ساوبر، حيث تم دمج اسم العلامة التجارية في التسمية الرسمية للفريق - وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها من الناحيتين التسويقية والتجارية واستمرت لستة مواسم.

هذا النوع من الرعاية الرئيسية يحظى أيضاً باهتمام مجموعة جيلي، العملاق الصيني الذي يسيطر على علامات مثل فولفو، وبروتون، وبوليستار، ولوتس. ويرتبط اهتمام مجموعة جيلي بالفورمولا 1 بشكل أساسي بإعادة إطلاق علامة لوتس. قبل عامين، حاولت المجموعة بالفعل الاستحواذ على فريق، لكن الصفقة تعثرت بسبب الارتفاع الكبير في تقييمات الفرق.

لذلك، يبقى خيار الرعاية الرئيسية مطروحاً، رغم أنه بعيد كل البعد عن كونه منخفض التكلفة. فقد أدى الارتفاع الحالي في شعبية الفورمولا 1 إلى زيادة كبيرة في القيم، حيث يشير المطلعون في الصناعة إلى أن أي شريك رئيسي محتمل سيضطر إلى دفع أكثر من 50 مليون دولار في الموسم الواحد، حتى لفريق في وسط الترتيب.