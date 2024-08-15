هل يكون بونو مهندس سباق أنتونيللي في مرسيدس؟

وفقًا للتقارير الأخيرة، وعلى رأسها Formu1a.uno، فإن أندريا كيمي أنتونيللي قد وقع بالفعل عقدًا لعدة سنوات للقيادة لصالح مرسيدس في الفورمولا 1 بدءًا من الموسم المقبل، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك في جائزة إيطاليا الكبرى.

من المتوقع كذلك وجود 3 سائقين ناشئين على شبكة الانطلاق في 2025، وذلك بعد إعلان هاس ضم أوليفر بيرمان بعد تألقه على متن سيارتي فيراري اس اف-24 وهاس في اف24.

ومن المحتمل بشكل كبير كذلك أن تتجه ألبين إلى ضم ناشئها جاك دوهان ليجاور بيير غاسلي في 2025، بالإضافة إلى صعود أنتونيللي مع مرسيدس كذلك.

وبالحديث عن تصعيد أنتونيللي مبكرًا إلى الفورمولا 1، فقد سبق وصرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس قائلًا: "عوضًا عن أن يسعى للفوز بالسباقات في الفورمولا 2، فأنا أريده أن يتعلم من أخطائه هنا على المسار وضمن علاقاته داخل الفريق. الأمر الأهم سيكون البيانات الناتجة من الاختبارات".

وأضاف: "2025 سيكون الموسم الانتقالي قبل حقبة القوانين الجديدة، وقد تكون تلك البداية المثالية لأنتونيللي. إنها مخاطرة محسوبة".

لويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

في المقابل، فقد صرّح وولف كذلك بأن أداء أنتونيللي في تجاربه مع مرسيدس أثار إعجاب مهندسي الفريق ولا سيما بونو، الذي برز ليكون مهندس سباق السائق الناشئ.

ومن المعلوم كذلك بأن بونو قد قرر البقاء في مرسيدس بسبب إعجابه بتأدية أنتونيللي، ولهذا لم يفكر في المغادرة والانتقال إلى فيراري ليكون مع لويس هاميلتون الذي سيدافع عن الألوان الحمراء في الموسم المُقبل.