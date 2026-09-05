هل يستطيع أنتونيللي التقدّم من مؤخرة الترتيب إلى منصة التتويج؟ "محرك فيراري خطا خطوة كبيرة إلى الأمام"

عندما وضعت مرسيدس المشاعر جانبًا واتخذت القرار العقلاني بالسماح لكيمي أنتونيللي باستخدام وحدة طاقة خامسة في سباقه على أرضه، ما أدى إلى انطلاقه من مؤخرة شبكة الانطلاق لتجاوزه العدد المسموح له به خلال الموسم، فإنها فعلت ذلك لسبب وجيه.

ومع قوة وحدة طاقة مرسيدس في 2026، فضلًا عن كون الوحدة الجديدة مصنّعة حديثًا، تتوقع مرسيدس أن يتمكن نجمها الشاب من التقدم بشكل كبير في الترتيب على الخطوط المستقيمة الطويلة في مونزا، ما يحد من الأضرار التي ستلحق بمساعي السائق البالغ من العمر 19 عامًا في المنافسة على اللقب.

ويصعب التنبؤ بأيّ مدى يستطيع أنتونيللي التقدم في ظل تقارب مستويات السيارات في هذا الموسم، كما يصعب أيضًا تحديد حجم التجاوزات التي ستقدمها سيارات 2026 التي تعاني من نقص الطاقة. ووفقًا لسائق أستون مارتن المخضرم فرناندو ألونسو، فقد اتخذت مرسيدس القرار الصحيح بالتأكيد، بعدما توقع أنتونيللي على منصة التتويج.

وقال ألونسو قبل عطلة نهاية أسبوع مونزا: "ضمن المراكز الثلاثة الأولى. هناك الكثير من الخطوط المستقيمة، لذلك سيكون ذلك جيدًا له."

ولم تقدم التجارب الحرة يوم الجمعة أدلة كثيرة تناقض الإسباني المخضرم، بعدما فرضت مرسيدس إيقاعها بتصدر جورج راسل التجارب الحرة الثانية. لكن بينما بدت مكلارين في موقف صعب، يبدو أن وحدة طاقة فيراري المحسنة قلبت المعادلة، إذ سيتعين على أنتونيللي التغلب على واحد على الأقل من شارل لوكلير ولويس هاميلتون للصعود إلى منصة التتويج إلى جانب المرشح المفضل قبل انطلاق السباق راسل، وذلك بعد أن يخسر أفضلية موقعه على الحلبة، فضلًا عن ما لا يقل عن 20 ثانية من زمن السباق في البداية.

ولم تمنح المشاهد التي رآها أنتونيللي خلال التجارب، أثناء العمل على إعدادات السباق ومراقبة سيارات فيراري من خلفها، الكثير من الثقة. وقال أنتونيللي: "فيراري حققت بالتأكيد خطوة إلى الأمام مع المحرك الجديد، وأصبحت السرعات متساوية الآن. نحن نعرف مدى جودة سيارتهم في المنعطفات، لذلك ستكون المنافسة بالتأكيد متقاربة على مركز الانطلاق الأول غدًا".

وأضاف: "إنها حلبة يمكنك فيها القيام بالكثير من الأمور المختلفة، وكان من المثير للاهتمام اليوم خلال المسافات الطويلة أن أسير خلف السيارات الأخرى لأرى ما الذي كانت تفعله بشكل مختلف، وأين كانت تنشر الطاقة مقارنة بنا".

لكن تأكيد أنتونيللي أن السرعات القصوى بين مرسيدس وفيراري متساوية لا يتطابق تمامًا مع اختبار بيانات نظام تحديد المواقع، إذ تفوقت مرسيدس راسل بشكل ملحوظ على سيارات فيراري في ثلاثة من الخطوط المستقيمة الأربعة الطويلة في مونزا، وبلغ الفارق في المتوسط نحو 5 كلم/س.

وقال هاميلتون: "سرعة السيارة على الخطوط المستقيمة تدعو للقلق بشكل كبير. وبمجرد النظر إلى الفوارق هناك، كنت أخسر نحو ستة أعشار من الثانية أمام جورج في الخطوط المستقيمة فقط. وهذا أمر نحتاج إلى التحقيق فيه."

وكان الخط المستقيم الوحيد الذي انعكست فيه الأفضلية هو المسار الطويل المؤدي إلى بارابوليكا، المنعطف الأخير، حيث كانت سيارات فيراري أسرع بفارق 5 إلى 6 كلم/س، وهو مؤشر واضح على اختلاف استراتيجية نشر الطاقة عبر المنعطف السابق، فاريانتي أسكاري، المكون من سلسلة سريعة من اليسار واليمين واليسار.

وعندما سُئل عن توقع ألونسو بصعود أنتونيللي إلى منصة التتويج، قال نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد إن فريق براكلِي سيكون سعيدًا أيضًا بحصد عدد جيد من النقاط لصالح أنتونيللي.

وقال لورد: "إذا تحقق رهان فرناندو وربح منه، فسنسعد بذلك كثيرًا. أعتقد أننا نهدف إلى الوصول إلى مراكز قوية تضمن النقاط. لقد رأينا جورج يتمكن من تحقيق ذلك في المجر بعد أن بدأ فعليًا من مؤخرة الترتيب. وبعد المشكلة التي واجهها عند الانطلاق، تمكن رغم ذلك من العودة إلى الأمام".

واختتم بالقول: "من الصعب وضع توقع دقيق للغاية، لأنك لا تعرف كيف سيتطور السباق، وما الذي يمكن أن تفعله سيارات الأمان الافتراضية وسيارات الأمان. لقد كنا غير محظوظين قليلًا مع سيارات الأمان الافتراضية في السباقات الأخيرة، لذلك ربما حان الوقت لتتغير الأمور لصالحنا، ويلعب شيء ما في أيدينا أيضًا".