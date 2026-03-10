ترجمة وإعداد: خلدون يونس

كُشف في وقت سابق أن المدير السابق لفريق ريد بُل كريستيان هورنر مهتم بالحصول على هذه الحصة، وهو أمر لم يحاول المستشار التنفيذي لفريق ألبين فلافيو برياتوري إخفاءه أيضاً.

وخلال حفل إطلاق الفريق في شهر يناير، أكد برياتوري علناً اهتمام هورنر بهذه الأسهم.

دخول منافس جديد في ملبورن

لكن مع انطلاق الموسم في ملبورن، ظهر اسم جديد في سباق شراء الحصة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي تلغراف، يبدو أن مدير فريق مرسيدس، توتو وولف، دخل هو الآخر دائرة المهتمين بالحصول على حصة أوترو كابيتال.

وكان برياتوري قد أكد سابقاً وجود عدة أطراف مهتمة بالحصة إلى جانب المجموعة المرتبطة بـ هورنر، لكنه لم يكشف عن أية أسماء، وبالتالي لم يُشِرْ بشكل مباشر إلى مرسيدس.

وعند التواصل مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، رفض فريق ألبين التعليق على أسماء محددة، لكنه أكد مرة أخرى أن عدة أطراف مهتمة وأن العملية لا تزال مستمرة.

حيث قال متحدث باسم الفريق: "يتم التواصل مع الفريق بشكل منتظم من قبل عدة أطراف ومستثمرين محتملين".

وأضاف: "نحن لا نعلّق على أي أسماء أو أفراد محددين. أي نقاشات لا تتعلق بالفريق نفسه، بل تجري بين المساهمين الحاليين والأطراف التي تبدي اهتماماً. ينصبّ تركيز الفريق الأساسي حالياً على المهمة المباشرة، ألا وهي بداية موسم السباقات والعمل على تحقيق تحسن مستمر في الأداء على الحلبة".

من جهته، لم يَنفِ فريق مرسيدس اهتمام توتو وولف بالحصول على هذه الأسهم، لكنه أكد أنه يراقب دائماً الفرص الاستراتيجية.

حيث جاء في تصريح للفريق: "تعدُ مرسيدس شريكاً استراتيجياً مهمّاً لفريق ألبين، ونحن نواكب آخر التطورات".

لماذا تبدو حصة ألبين جذابة لهذه الدرجة؟

رغم أن القصة ارتبطت سريعاً في نظر الجمهور بفصل جديد من المنافسة بين كريستيان هورنر وتوتو وولف، إلا أن الحقيقة تتجاوز هذا الجانب الشخصي، وترتبط في المقام الأول بمصالح استراتيجية.

بالنسبة إلى هورنر، قد تمثل حصة أوترو كابيتال طريقة مناسبة للعودة إلى الفورمولا 1.

فقد حقق البريطاني كل شيء تقريباً خلال مسيرته كمدير فريق ورئيس تنفيذي لفريق ريد بُل، وقد ألمح عدة مرات إلى أنه لن يفكر في العودة إلى قمة رياضة المحركات إلا إذا كان ذلك في "دور أعلى"، وهو ما قد يتحقق عبر امتلاك أسهم في فريق.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

الحسابات الاستراتيجية لمرسيدس

من جهة أخرى، فإن اهتمام مرسيدس يتجاوز أيضاً مجرد المنافسة بين وولف وهورنر.

فقد أصبح فريق ألبين هذا الموسم أحد الفرق الزبونة لوحدات الطاقة التي تطورها شركة مرسيدس للمحركات، ضمن اتفاق يمتد حتى نهاية عام 2030.

وبعد أن قرر الفريق الفرنسي تفكيك مشروع تطوير محرك الفورمولا 1 الخاص به في منشأة فيري، بدأ باستخدام وحدات الطاقة وعلب التروس الخاصة بمرسيدس.

ولهذا السبب، فإن ما يحدث في ملكية هذا الفريق الزبون يهم مرسيدس بشكل مباشر، لأنه يرتبط بمن ستعمل معه الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما أن مثل هذه القرارات لا تتعلق فقط بمقر الفريق في براكلي أو مركز تطوير المحركات في بريكسوورث، بل ترتبط أيضاً بالاتجاه الاستراتيجي الأوسع لمجموعة مرسيدس بالكامل.

جانب تجاري ورياضي في الصفقة

إلى جانب الجاذبية التجارية المتزايدة للفورمولا 1 - وما تمثله أي حصة متاحة في فريق - هناك أيضاً بعد رياضي في هذه القصة، خاصة مع دخول قوانين تقنية جديدة إلى البطولة.

وفي العام الماضي، عبّر المدير التنفيذي لفريق مكلارين زاك براون عن مخاوفه بشأن بعض هياكل الملكية داخل الفورمولا 1.

وكانت تعليقاته موجهة تحديداً إلى امتلاك ريد بُل للفريق الشقيق ريسينغ بولز، لكن شراء أسهم في فريق ألبين قد يمثل أيضاً شكلاً من أشكال الملكية الجزئية.

وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة، ما يفسّر لماذا تراقب بقية فرق الفورمولا 1 هذه التطورات عن كثب.

رينو ستحتفظ بحصة مُسيطرة

مع ذلك، هناك نقطة مهمة تميز هذه الصفقة المحتملة.

فمهما كانت الجهة التي ستستحوذ في النهاية على حصة أوترو كابيتال، فإن مجموعة رينو ستحتفظ بحصة مُسيطرة تبلغ 76 في المئة من الفريق.

وهذا يعني أن السيطرة الفعلية على فريق ألبين ستبقى في يد الشركة الفرنسية، حتى في حال دخول مستثمر جديد.