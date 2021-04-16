تحليل: هل يتوجب على ريد بُل الفوز في إيمولا من أجل كسر لعنة إيطاليا التي تلاحق فيرشتابن؟

وسط خيبة الأمل التي خيّمت على معكسر ريد بُل عقب هزيمة ماكس فيرشتابن من لويس هاميلتون، كان هنالك تفاؤل كامن بأنّ ذلك العام قد يمثّل أفضل فرصة للمنافسة على اللقب خلال تسعة مواسم.

وربما يكون هاميلتون قد تغلّب على فيرشتابن في المراحل الختامية من سباق البحرين مع دفاعه عند المنعطف الرابع، مستفيدًا من تغيير قيود حدود المسار التي ضغطت من أجلها ريد بُل، لكنّ بطل العالم لم يغفل عن التأخّر الذي تواجهه مرسيدس.

حيث قال: "أنا واثق جدًا بأنّ علينا القيام بعمل أفضل. علينا أن نكون أكثر ذكاءً لناحية الكيفية التي نخوض بها عطل نهاية الأسبوع ونحن نعلم بأنّه ليست لدينا أسرع سيارة في الوقت الحالي. لكن ذلك كله جيّد بالنسبة لي، حيث لا أمانع استخراج المزيد من نفسي من أجل صُنع الفارق".

لويس هاميلتون، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وربما بدت جولة البحرين كرصاصة أخطأت الهدف بالنسبة لمرسيدس، لكنّها مثّلت كذلك فرصة ضائعة بالنسبة إلى ريد بُل.

فقد تمكنت مرسيدس من تجاوز تأخّرها في الماضي - بالنظر إلى موسمي 2017 و2018 في مواجهة فيراري - إذ وبينما تعني قوانين 2022 الوشيكة أنّه لا يُمكنها توجيه ذات القدر من الاستثمار والموارد لغلق ذلك الفارق، إلّا أنّها ما تزال الفريق الذي يبرع في العودة من كبواته.

وهذا يعطي بدوره أهمية كبيرة خلال عودة ريد بُل إلى السباقات الأوروبية والتوجّه إلى إيمولا نهاية هذا الأسبوع مع جائزة إيميليا رومانيا الكبرى. والتي ستبدأ سلسلة من الحلبات حيث يكون للتصفيات أهمية أكبر بكثير بالنظر إلى ضعف فرص التجاوز على هذه المسارات، ما يعني أنّ أفضلية اللفّة الواحد التي تمتعت بها ريد بُل في البحرين قد تكون حاسمة على نحوٍ أكبر في إيطاليا.

من جهته، عبّر هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل عن تفاؤله حيال حظوظ الفريق بالتوجّه إلى إيمولا، لكنه يدرك كذلك بأنّه ليس بوسع العلامة النمساوية تحمّل تكلفة أي خطأ إذا ما رغبت بالتفوّق على مرسيدس.

فقال: "أعتقد أنّه ومع الحزمة التي لدينا، المحرك التنافسي للغاية، الهيكل الذي يستجيب على نحوٍ جيّد لكل شيء، فإنّنا سنعود على ذات المستوى مع مرسيدس. نعلم الآن أن بوسعك النجاح في مواجهتهم فقط إذا ما تفاديت الأخطاء تمامًا".

وتابع: "كل الأمور يجب أن تكون صائبة. أعتقد بأنّنا قد نشهد وضعًا مشابهًا ولكن مع منصة معكوسة وماكس على العتبة العُليا".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

هذا وتحدث فيرشتابن كذلك عن أهمية الاعتماد على قوة عمليات ريد بُل من أجل مقارعة مرسيدس على اللقب، معتقدًا بأنّه لا توجد هنالك نقاط ضعف في ذلك الجانب لمعالجتها.

"لكل فريق مكامن ضعفه، ولكن بوجه عام، علينا ضمان أن تكون لدينا السيارة الأسرع، وبعد ذلك كل الأمور تصبح أسهل بكثير" قال فيرشتابن ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كونه وإذا انطلقت من الأمام، ولديك بالفعل السيارة الأفضل، عندها يكون أسهل بكثير أن تسجل النقاط من دون مخاطر. وهذا ما يجب أن نعمل عليه. أنا واثق أنّه وإذا ما كنت لدينا تلك السيارة السريعة، فإننا كفريق تسير عملياته بهذه الطريقة سنكون أقوياء للغاية. ولا أرى أية نقاط ضعف لدينا في ذلك الجانب".

في المقابل، تشعر مرسيدس بالحماسة إثر ذلك التحدّي الجديد في مواجهة ريد بُل، الفريق الذي نادرًا ما قارعته في الفورمولا واحد لفترة مستمرة من الزمن.

حيث قال توتو وولف مدير الفريق عن ذلك التحدي: "بطريقة ما هنالك شعور داخل الفريق بأننّا نستمتع كثيرًا بالظروف الجديدة. وهي أنّه على الورق، تتواجد ريد بُل أمامنا، ربما مع كامل حزمتها. لديهم ما يخسرونه، لنكسبه نحن، كونه وعندما تكون لديك أسرع سيارة، عليك تقديم الأداء المناسب لذلك".

وتابع: "علينا اللحاق بهم، وأن نقدم أفضل مستوى لنا ونجد المزيد من الأداء. فنحن وبصراحة، ثاني أفضل فريق الآن على المسار".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

لكن وبينما تقيّم مرسيدس قدر التركيز اللازم توجيهه لموسم 2021 بالنظر إلى أهمية دورة القوانين الجديدة، تواجه ريد بُل كذلك معضلة مشابهة، حيث أنّ الهزيمة في البحرين لم تساعد في جعل الصورة أوضح بأيّ شكل من ناحية الوقت الذي بمقدورها فيه بأريحية الانتقال بتركيزها إلى الموسم المُقبل.

"قلت في بداية الموسم أنّه سيكون الأصعب بالنسبة لنا منذ بداية مسيرتنا في الفورمولا واحد. على الجانب الآخر، فإنه سيكون كذلك بسبب سقف النفقات، والذي أضرّ بنا بالتأكيد، وفي ذات الوقت نرى فيه فرصة للفوز ببطولة العالم. وهذا يعني أن علينا القيام بكل شيء للفوز باللقب من دون تجاهل موسم 2022" قال ماركو.

وأكمل: "علينا العلم بالتوازي، وذلك يمثل تحديًا كبيرًا الآن، أن تعمل بين مشروعين بالطريقة التي تحقق لك النجاح في كليهما".

وفي حال تمكنت مرسيدس من تسجيل انتصار آخر في إيمولا، فإنّ ريد بُل ستُترك مع فترة أخرى من أسبوعين حتى الجولة المزدوجة في بورتيماو/برشلونة من أجل إدراك وضعها.

كونه وحتى مع أسرع سيارة، و22 سباقًا متبقيًا في الموسم، إلا أنّ الأطر الزمنية تعني أن كل سباق من دون إحكام حقيقي على أفضلية أدائها أمام مرسيدس، تجعل الأمور أكثر صعوبة على العلامة النمساوية.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وبالنسبة لفيرشتابن، فإنّ إيمولا تمثّل فرصة له كي يحاول كسر لعنته في إيطاليا. حيث لم يتمكن الهولندي سابقًا من إنهاء سباق فورمولا واحد في إيطاليا بمركز أعلى من الخامس - في مونزا موسم 2018 - كما انسحب من السباقات الثلاثة جميعها التي أقيمت هنالك العام الماضي (مونزا، موجيللو وإيمولا).

مرسيدس نفسها كذلك متخوفة مما قد تواجهه في إيمولا. حيث صرّح آندرو شوفلين مدير هندسة جانب الحلبة بأنّه لا يرى الفريق "جيّدًا بالقدر الكافي ضمن المنعطفات عالية السرعة، وأن هنالك الكثير من هذه المنعطفات في إيمولا وبورتيماو"، مُشيرًا من جديد إلى الأفضلية التي تملكها سيارة العلامة النمساوية.