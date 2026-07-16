هل هذا أكثر مشجع فورمولا 1 محظوظ في العالم؟

أنت رجل محظوظ...

"يمكن قول ذلك مرة أخرى! لقد كان هذا العام مذهلاً للغاية حتى الآن."

ما الذي جعلك ترغب في حضور كل سباق من سباقات الموسم؟

"كانت هذه الفكرة ضمن قائمة أحلامي منذ أن كنت مراهقاً، لكنني لم أعتقد يوماً أنها كانت ممكنة فعلاً. كنت قد حضرت خمسة سباقات فقط قبل العام الماضي، لكن في كل مرة كنت أذهب فيها إلى أحدها، كنت أحب الجلوس في المدرجات مع المشجعين الآخرين وسماع أصوات السيارات. هناك ذلك الشعور بالقشعريرة عندما تبدأ جميع السيارات بتشغيل محركاتها ورفع صوتها عند انطلاق السباق.

"بدأت بإجراء بعض الحسابات، واكتشفت أنه إذا استخدمت جزءاً كبيراً من مدخراتي، والتي انتهى بها الأمر إلى 20,500 جنيه إسترليني، ودمجت إجازتي السنوية مع بعض العمل عن بُعد، فإنني سأتمكن من القيام بذلك، لذلك فكرت: إذا لم أفعل ذلك الآن، فقد لا أفعله أبداً."

لقد بدأت أيضاً بكتابة مدونة عن تجاربك...

"نعم. كنت أرغب في توثيق عامي ذاك، لكنني أردت أيضاً محاولة إظهار أن الذهاب إلى السباقات ليس أمراً بعيد المنال كما يعتقد بعض الناس. في مقاطع الفيديو الخاصة بي، كنت أراجع تجربة حضور كل سباق من سباقات الجائزة الكبرى، وقد تلقيت ردود فعل من أشخاص حجزوا رحلات بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بي. وهذا أمر مُرضٍ للغاية."

ما أكثر اللحظات التي لا تُنسى بالنسبة لك العام الماضي؟

"في موناكو، كنت في منطقة الدخول العام على التلة عندما تلقيت رسالة. كان هناك شخص يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بي من أحد اليخوت الموجودة في الميناء، وتواصل معي ليقول: لدينا مكان شاغر على قاربنا، هل ترغب في الانضمام إلينا؟ لذلك، بعد ساعة واحدة فقط، كنت هناك أشاهد السباق على متن اليخت! كان الأمر مذهلاً تماماً!

"واجهت موقفاً مشابهاً في كندا. كنت جالساً على العشب أتناول بعض طبق بوتين، عندما اقترب مني شخصان يحملان تذكرة إضافية للمدرج الرئيسي. لم يكونا يشاهدان مقاطع الفيديو الخاصة بي، لذلك لم يكونا يعرفان ما الذي أفعله، لكنهما سألاني فقط إذا كنت أرغب في الانضمام إليهما. انتهى بي الأمر على بعد نحو أربعة صفوف فقط من موقع كيمي أنتونيللي على شبكة الانطلاق!".

كيف انتهى بك الأمر بالحصول على تذكرة موسم الفورمولا 1 من هاينكن؟

"رأت هاينكن ما كنت أفعله العام الماضي، وتواصلت معي في سبتمبر بشأن فكرة تذكرة الموسم. لم أستطع تصديق الأمر على الإطلاق! اعتقدت أنها كانت مكالمة مزيفة! كان عليّ أن أحافظ على هدوئي، وكنت أقول: نعم، يبدو ذلك مثيراً للاهتمام، بينما كنت أصرخ في داخلي!"

"حصلت على التذكرة من ماكس فيرستابن في المكسيك، وكان بالفعل شخصاً لطيفاً جداً ومتواضعاً. كان الأمر غير واقعي للغاية أن أقف هناك وأتحدث مع بطل عالم في الفورمولا 1 أربع مرات وكأننا صديقان نتحدث! كان مهتماً جداً بما كنت أفعله العام الماضي وطرح علي الكثير من الأسئلة. كان الأمر رائعاً وسيبقى في ذاكرتي لفترة طويلة."

كيف غيّرت تذكرة هاينكن حياتك؟

"حسناً، لقد تركت وظيفتي، رغم أن ذلك لم يكن مطلباً بالطبع! قررت أنه عندما تأتي فرصة كهذه، فأنا أريد تحقيق أقصى استفادة منها. لقد سمحت لي بصناعة المزيد من مقاطع الفيديو ومشاركة المزيد مع مجتمع الفورمولا 1، لكن أيضاً تجربة حضور السباقات مع هاينكن مختلفة تماماً عما اختبرته العام الماضي.

"على الرغم من أن فكرة الدخول العام للحلبة جيدة جداً بالفعل في العديد من الحلبات، فإن القدرة على الجلوس في المدرج الرئيسي والنظر إلى منطقة الصيانة والحصول على ذلك الوصول الإضافي الذي لم يكن متاحاً لي من قبل جعل هذا العام مذهلاً للغاية حتى الآن."

يُسمح لك باصطحاب شخص آخر معك، فمن كان ذلك الشخص؟

"أصطحب أشخاصاً مختلفين في كل مرة، وقد مر الأمر بقائمة من الأولويات قليلاً. سألت صديقتي أولاً عن المكان الذي ترغب في الذهاب إليه، ثم جاء الدور على والديّ، وبعد ذلك الأصدقاء والعائلة. كل شخص يأتي معي هو أيضاً من محبي الفورمولا 1، لكن بعضهم لم يسبق له حضور سباق من قبل، لذلك فإن القدرة على مشاركة هذه التجربة معهم أمر مذهل."

ما أبرز لحظة لك هذا العام حتى الآن؟

"كنت أقيم لقاءات مع مشجعين آخرين في العديد من السباقات، وغالباً ما يكون ذلك أبرز ما في عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لي، مجرد مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يحبون الحديث عن الفورمولا 1، يجتمعون معاً ويتحدثون عن عطلة نهاية الأسبوع، والرحلات السابقة والتجارب المختلفة. لقد كونت صداقات وعلاقات جديدة رائعة من خلال ذلك.

"أما اللحظة الثانية، والتي كانت حدثاً لمرة واحدة، فكانت في برشلونة، حيث أجريت مسابقة لاختيار الشخص الذي سيرافقني. لقد اصطحبت شخصاً يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بي ولم تكن قد حضرت سباق جائزة كبرى من قبل. لقد قضت وقتاً رائعاً للغاية، وبفضل هاينكن، تمكنا أيضاً من ترتيب جولة داخل منطقة الحظائر."

ما مدى سهولة مقابلة المشجعين والتحدث معهم في الحلبات؟

"الأمر سهل للغاية، لطف مشجعي الفورمولا 1 أذهلني. الفورمولا 1 ليست رياضة مثل الكثير من الرياضات الأخرى، ولا يهم حقاً من تشجع، لذلك إذا قابلت شخصاً يرتدي ملابس الفورمولا 1، يمكنك بسهولة بدء محادثة لأنك تعرف أنكما تحبان الحديث عن الرياضة نفسها!"

ما وجهتك المفضلة؟

"أصبحت الفعاليات رائعة جداً في الوقت الحالي، وثقافة الدول المختلفة تنعكس بشكل كبير على كل سباق، لذلك من الصعب فعلاً اختيار وجهة مفضلة. أغير رأيي دائماً، لكنني عادة ما أجد نفسي عالقاً بين النمسا واليابان. النمسا هي الأكثر جمالاً من ناحية المناظر الطبيعية بفارق كبير، لكن الثقافة في اليابان مختلفة تماماً عن أي مكان آخر."

أنت الآن تستعد لاختيار الشخص التالي الذي سيحصل على تذكرة موسم الفورمولا 1 من هاينكن، لا بد أن الأمر مثير لكنه محزن قليلاً أيضاً، أليس كذلك؟

"نعم، سيكون من الصعب التخلي عنها، وهناك قدر كبير من الضغط لاختيار الشخص التالي! يمكن لأي شخص من أي مكان في العالم التقدم، وذلك فقط من خلال إرسال مقطع فيديو يوضح سبب وجوب اختياره. الشيء الأساسي الذي سأبحث عنه هو الشغف بالفورمولا 1، لأنها واحدة من أروع الجوائز التي يمكن أن يحصل عليها مشجع حقيقي."

ما النصيحة الوحيدة التي تقدمها للفائز العام المقبل؟

"فقط اندمج في التجربة بالكامل واستفد من فرصك إلى أقصى حد. السباقات هي بالطبع الشيء الذي نحبه جميعاً، لكن الأمور خارج الحلبة رائعة أيضاً. عندما تكون هناك طوال الأيام الثلاثة لكل عطلة نهاية أسبوع خاصة بسباقات الجائزة الكبرى، ستلتقي بالكثير من الأشخاص الآخرين، وستبني العديد من العلاقات الجديدة، وستعيش الكثير من التجارب.

"تأكد من أنك تستوعب كل شيء. حتى لو كنت متعباً، استمر واستمتع بكل ثانية، لأنك ستنظر إلى الوراء وستجد أن هذه التجارب ستكون مذهلة للغاية عندما تصل إلى نهاية العام."

هل ترغب في أن تصبح صاحب تذكرة موسم الفورمولا 1 من هاينكن لعام 2027؟ توجه إلى هنا للتسجيل.