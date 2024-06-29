هل نجحت حدود المسار الحصوية الجديدة في النمسا بتغيير سلوك السائقين؟

بعد نسخة 2023 التي شهدت عدداً كبيراً من العقوبات والتحقيقات، يبدو أن حلّ الفورمولا واحد للانتهاء من مشاكل حدود المسار قد بدأت بشكل قوي.

وكان آخر منعطفين في حلبة ريد بُل رينغ يشكلان مشكلة كبيرة للغاية لأنه كان بوسع السائقين الخروج عن حدود المسار هناك واكتساب بعض الأفضلية، وبالتالي غرق الحكام بأكوامٍ من مخالفات حدود المسار.

فقد تم النظر في أكثر من 1200 مخالفة محتملة خلال السباق، حيث استغرقهم الأمر ساعات لإعلان النتائج الكاملة لجميع السائقين خاصة أولئك الذين انتظروا العقوبات.

لكن وفي نسخة هذا العام وبعد تطبيق حدود المسار الجديدة مع المناطق الحصوية، لم يتم حذف سوى 6 لفات فقط خلال حصة تصفيات السباق القصير، كما لم تحصل أي من تلك المخالفات خلال القسم الثالث الهام.

وأشار ماريو إيزولا رئيس قسم رياضة السيارات لدى بيريللي خلال تصريح لوسائل الإعلام بعد التصفيات، إلى أن وجود "مصائد الحصى" تلك، كانت عاملاً هاماً في تقرير مقاربة السائقين للفاتهم السريعة.

وأحرز ماكس فيرستابن قطب الانطلاق الأول للسباق القصير لكن أبطأ بعُشري ثانية من زمنه الأسرع خلال التصفيات العام الماضي، وهذا ما يراه إيزولا على أنه من تأثير حدود المسار الجديدة.

حيث قال: "كانت أزمنة اللفات أبطأ قليلاً من العام الماضي. نحن نتكلم عن عُشري ثانية، وربما ذلك بسبب المصائد الحصوية الجديدة تلك".

وأكمل: "اضطر السائقون لاحترام الحدود. بالتالي ربما هذا العامل وراء الأزمنة الأبطأ مقارنة بالعام الماضي".

لويس هاميلتون، مرسيدس الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جهته، قدم شارل لوكلير سائق فيراري وجهة نظره حول المسألة، فقال: "أعتقد أنه باتت الحدود واضحة تماماً. لم نعد نعاني من هذه المشكلة، وذلك أمر جيد".

أما أليكسندر ألبون سائق ويليامز، فقال: "ذلك أمر كنا نريده بشدة نحن السائقين، لأنها أشبه بموانع طبيعية. باتت المسألة بسيطة. أعتقد أننا نسير بالشكل الصحيح وأنا مسرور لمعالجة المسألة".

ومع النجاح المبدئي فإن "فيا" تخطط بالفعل لتكرار هذا الحلّ في حلبات أخرى.

حيث قال نيلز فيتيك مدير السباقات لدى "فيا": "هذا ما نعتقد أنه الحل المثالي. لقد انتهت جميع النقاشات حيال كسب السائقين أفضلية أم لا".

وأردف: "نأمل في المستقبل القريب أن يصبح حلاً جيداً للدراجات والسيارات. وهو حلّ سهل التطبيق في الحلبات".