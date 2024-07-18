هل ما زال هناك أمل لـ بوتاس بالبقاء مع آودي؟
تكلم فالتيري بوتاس سائق ساوبر حيال إمكانية بقائه كسائق لفريق آودي المصنعيّ الذي سيدخل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2026 بعد الاستحواذ على ساوبر.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
يبدو أن بوتاس يتجه للانضمام إلى ويليامز مع انتهاء موسم 2024 الجاري، لكن الصفقة لم تكتمل بعد.
والسبب الرئيسي وراء ذلك هو انتظار ويليامز لقرار كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي، كي يحسم أمره فيما يتعلق بهوية الفريق الذي سيقود معه للموسم المقبل.
وحين سُئِل على هامش جائزة المجر الكبرى، إن كان ينتظر قرار ساينز كي يعلم وجهته المستقبلية، ردّ بوتاس: "ما زلت أنتظر. ربما بسبب كارلوس. ربما لا!".
وأضاف: "لا أعتقد أن الجميع سينتظرون في النهاية. لكنني ما زلت أنتظر حدوث شيء ما".
ورداً على سؤال حول مقدار الوقت الذي قد ينتظره قبل اتخاذ القرار، قال الفنلندي: "ذلك سؤال جيد جداً".
وأكمل: "شخصياً، كنت آمل أن تُحل مثل هذه الأمور بحلول هذه الجولة، لكن ما زال عليّ انتظار بعض الوقت".
وأردف: "ليس لدي جواب واضح حيال مقدار الوقت الذي قد أنتظره. وصلت إلى مرحلة آمل فيها أن تُحل المسألة عاجلاً وليس آجلاً".
واسترسل: "كما يعلم الجميع، في حال تواصلت المسألة حتى العطلة الصيفية، فسيصبح الأمر محبطاً للغاية".
وتعليقاً على فكرة بقائه مع الفريق - الذي سيصبح آودي - إن كانت واقعية، قال بوتاس: "أعتقد أن البقاء ما زال خياراً واقعياً".
وأكمل: "أريد أن أكون في مكان يُشعرني بالاحترام، وبين أناس يعرفون ما بوسعي تقديمه ومنحه".
واختتم تعقيباً على فكرة أن الانضمام إلى فريق جديد قد تكون أكثر جاذبية: "قد يعتمد ذلك على المشروع بحد ذاته".
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