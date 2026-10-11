هل كان فيرستابن "أفضل أداءً" أم امتلك قوة محرك أكبر؟ تحليل قطب انطلاقه الأول في سنغافورة

كثيرًا ما تفصل هفوة صغيرة بين الكأس والشفاه، وتزداد التساؤلات بشأن ما كان يمكن أن يحدث لو سارت الأمور بصورة مختلفة عندما لا يتجاوز الفارق بين قطب الانطلاق الأول والمركز الثاني بضعة أجزاء من الألف من الثانية.

وقال شارل لوكلير بعد أن تخلّف بفارق 0.054 ثانية عن ماكس فيرستابن خلال التصفيات النهائية لجائزة سنغافورة الكبرى: "أعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق قطب الانطلاق الأول اليوم، لكن ماكس قدّم أداءً أفضل فحسب". أما زميله في فيراري، لويس هاميلتون، الذي تصدّر القسمين الأول والثاني من التصفيات، فقد تخلّف بفارق إضافي بلغ 0.069 ثانية، بعدما أجرى تعديلًا على الإعدادات شعر بأنه جعل أداء سيارته «اس.اف-26» أسوأ.

واعترف لوكلير بارتكاب "بعض الأخطاء"، وهو ما يتضح عند النظر إلى التقلّبات في أزمنته خلال التصفيات. ففي القسم الأول وحده، تمكّن من تسجيل لفة أسرع من فيرستابن، وذلك بعد محاولة ثانية لتحسين زمنه، إذ اكتفى ماكس بلفة سريعة واحدة في تلك الحصة، وكانت كافية. أما شارل، فحاول تسجيل لفة ثالثة، لكنها كانت مليئة بالأخطاء إلى حد دفعه إلى التخلي عنها في مراحلها الأخيرة.

في المقابل، تحسّنت أزمنة فيرستابن بصورة أكثر انتظامًا خلال التصفيات، ما يشير إلى أن السائق لم يكن يكتسب الثقة فحسب، بعدما خاض حصة تجارب حرة واحدة فقط قبل بدء منافسات السباق القصير، بل كان يقرأ تطوّر حالة الحلبة بصورة جيدة أيضًا. أما هاميلتون، فسلك المسار المعاكس، فبعدما سجّل أسرع الأزمنة في القسمين الأول والثاني، شعر بأن السيارة قادرة على تقديم المزيد، فزاد قليلًا زاوية الجناح الأمامي.

استبق لويس تطوّر حالة الحلبة إلى حد ما، ما جعل مقدمة سيارته أكثر حدّة مما ينبغي. ونتيجة لذلك، خسر أجزاء من الثانية بسبب انزلاقات مفاجئة في مؤخرة السيارة خلال المنعطفات الأولى، ثم تكرر الأمر عند المنعطف المتتابع في نهاية اللفة.

ومع ذلك، تكشف مقارنة أسرع لفة للوكلير في القسم الثالث بأسرع لفة لفيرستابن عن اتجاه واضح يتمثل في تمتّع سيارة ريد بُل بسرعة قصوى أعلى على كل خط مستقيم. وقد يدفعك ذلك إلى استنتاج أن ماكس امتلك قوة أكبر من المحرك، أو أن سيارته كانت تعمل بمستوى أقل من الارتكازيّة. فمحرك الاحتراق الداخلي الذي تطوّره ريد بُل وفورد يُعتقد، في نهاية المطاف، أنه الأقوى في الفورمولا 1.

لكن من الصعب الجزم بذلك، في ظل نقاط قوة فيراري المعروفة في المنعطفات البطيئة، إلى جانب اعتمادها شاحنًا توربينيًا صغيرًا، وهو تصميم يساعد على توفير استجابة أقوى عند الخروج من تلك المنعطفات.

وتُظهر البيانات أن ماكس بدأ لفّته بأفضلية طفيفة في السرعة القصوى بلغت نحو 6 كلم/س، لكنه اضطر إلى رفع قدمه عن دواسة الوقود والكبح في وقت أبكر عند المنعطف الأول. وفي المقابل، حافظ لوكلير على سرعة أعلى حتى نقطة الانعطاف، لينتزع عُشر ثانية بحلول المنعطف الثاني، قبل أن يوسّع تقدّمه إلى عُشرين من الثانية عند الخروج من المنعطف الثالث. وتشير اللقطات من داخل السيارة إلى أنه كان أكثر ثقة وقدرة على الهجوم عند بدء الانعطاف.

لكن رغم تشابه منحنيات استخدام دواسة الوقود، وصلت سرعة ريد بُل إلى مستوى أعلى بفارق بلغ 18 كلم/س خلال المقطع الممتد من هناك حتى المنعطف الخامس. ومرة أخرى، أظهر لوكلير ثقة أكبر في تأخير الانعطاف والضغط على دواسة الوقود لفترة أطول. وقد حدّ ذلك من خسارته للوقت، لكن فيرستابن احتفظ مجددًا بأفضلية في السرعة على الخط المستقيم، وإن كانت أقل هذه المرة، في حدود 4 كلم/س، وهو فارق يمكن تفسيره بسهولة بانخفاض الارتكازيّة أو مقاومة الهواء.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

فهل استنفدت ريد بُل طاقتها الكهربائية في وقت أبكر من اللفة؟ من المنطقي ترجيح ذلك، إذ رفع فيرستابن قدمه عن دواسة الوقود قبل مدخل المنعطف السابع بوقت أطول بكثير، ما يوحي بأنه اعتمد أسلوب رفع القدم عن دواسة الوقود والانسياب قبل الكبح بدرجة أكبر مما احتاجت إليه فيراري. ومن هناك، خلال المنعطفات الثامن والتاسع والعاشر، ظهر نمط واضح: كان لوكلير أسرع بكثير داخل المنعطفات، لكن فيرستابن يستعيد ما خسره على الخطوط المستقيمة.

وعند تحليل البيانات بمزيد من التفصيل، توحي الفوارق بين منحنيات السرعة بأن ماكس كان يضحّي بجزء من سرعة الدخول إلى المنعطفات من أجل الضغط بقوة أكبر على دواسة الوقود عند الخروج منها، بما يسمح له بدفع السيارة إلى حدودها من دون الاقتراب أكثر من اللازم من الحواجز عند المخرج. وتؤكد اللقطات من داخل السيارة ذلك؛ إذ وجّهها نحو الخط المستقيم في وقت أبكر بكثير، ما أتاح له بدء التسارع بينما كانت سيارة فيراري لا تزال تخفّض سرعتها للوصول إلى الحد الأدنى داخل المنعطف.

وعند المنعطف الثالث عشر، وهو المنعطف الأيسر الخفيف قبل جسر أندرسون، شهدت لفة فيرستابن لحظتها الوحيدة التي افتقر فيها أداؤه إلى السلاسة، إذ اضطر إلى تصحيح اتجاه المقود بعكس الانزلاق بعدما انزلقت مؤخرة السيارة، ما دفعه إلى تجاوز نقطة الانعطاف المثالية. لكنه، كما لو كانت قطة تهبط على قوائمها الأربع، أعاد توجيه السيارة نحو الخط المستقيم في وقت أبكر من لوكلير، وكان أسرع في طريقه إلى المنعطف الرابع عشر ونهاية المقطع.

وتكرر الأمر عند المنعطف الرابع عشر، إذ رفع لوكلير قدمه عن دواسة الوقود في وقت متأخر وحافظ على سرعة أعلى. لكن فيرستابن تمتّع بعد ذلك بتسارع أفضل قليلًا عند الخروج من المنعطف، رغم أن الفارق بينهما كان قد استقر عند نحو عُشر ثانية لمصلحة لوكلير. وحتى مع الأفضلية الطفيفة التي أصبحت تتمتع بها ريد بُل على الخط المستقيم الخلفي، ظل لوكلير متقدمًا بفارق ضئيل عند دخول المنعطفين السادس عشر والسابع عشر، وهما يشكّلان منعطفًا متتابعًا يمينًا ثم يسارًا. كما خفّف السائق ضغطه عن دواسة الوقود بصورة أقل حدّة، واجتاز الحافة المرتفعة عند نقطة الانعطاف الأولى بمقدار أكبر قليلًا.

لكن لوكلير بالغ قليلًا بين المنعطفين، إذ أبقى دواسة الوقود عند نصف الضغط تقريبًا، بينما رفع فيرستابن قدمه عنها بشكل شبه كامل. وأدى ذلك إلى حدوث لحظة عابرة من ضعف الاستجابة للانعطاف في سيارة فيراري. ومنح هذا الأمر فيرستابن زاوية خروج أفضل مجددًا ومسارًا أكثر سلاسة للضغط الكامل على دواسة الوقود. إنها فروق ضئيلة، لكنها قلبت الفارق الزمني لمصلحته، وحافظ على تقدّمه حتى خط النهاية.

وقال ماكس بعد التصفيات: "أعتقد أن السيارة كانت قوية طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "لذلك كنت أعلم أن المنافسة ستكون متقاربة، وأعتقد أن ذلك كان واضحًا خلال التصفيات".

وأكمل: "أعتقد أننا حافظنا على السيارة ضمن نطاق الأداء المثالي طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا اقتصر الأمر على ضبطها بدقة وإجراء تعديلات طفيفة للغاية".

وبدأ يتضح أن ريد بُل نجحت أخيرًا في الوصول بسيارة «آر بي 22» إلى مرحلة يستطيع فيها فيرستابن التعامل معها بفاعلية. ولا تزال بعض نقاط الضعف موجودة، لكن التحسّن في جوانب أخرى خفّف من تأثيرها. فقد لا تضاهي السيارة أداء فيراري في المنعطفات البطيئة، على سبيل المثال، أو ما يُفترض أن تتمتع به من قوة عند السرعات المنخفضة، لكن استقرارها وقدرتها على توفير التماسك عند الخروج من المنعطفات يعوّضان ذلك.

ومع ماكس فيرستابن، تمتلك ريد بُل بطلًا متمرّسًا في معارك حلبات الشوارع، قادرًا تمامًا على العثور على أي أفضلية صغيرة واستغلالها إلى أقصى حد.