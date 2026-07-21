يرى توم كلاركسون مذيع الفورمولا 1 ومقدم المؤتمرات الصحفية الرسمية أن فيراري أضاعت فرصة ثمينة بعدم التعاقد مع جيانبيرو لامبيازي للعمل إلى جانب بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، واصفًا المهندس بأنه "حلقة الوصل" المثالية للسائق البريطاني.

وعاش هاميلتون سباقًا محبطًا في جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان. ورغم تعافيه وإنهائه السباق في المركز الرابع، فإن سباقه تأثر باحتكاكه في اللفة الأولى مع زميله السابق في مرسيدس جورج راسل، ما أسفر عن عقوبة خمس ثوانٍ.

وبالإضافة إلى العقوبة، انتقد هاميلتون استراتيجية فيراري عبر الراديو، كما شهد توقفًا مرتبكًا في منطقة الصيانة، ما حال دون تمكن الفريق من تعديل الجناح الأمامي المتضرر في سيارته.

وأثارت تلك الحوارات عبر الراديو نقاشًا في بودكاست F1 Nation. ومع استعداد لامبيازي، مهندس السباقات المخضرم لبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، للانتقال إلى مكلارين، رأى كلاركسون أن فيراري كان ينبغي أن يتحرك للتعاقد معه.

حيث قال: "أحسنت مكلارين كثيرًا بالتعاقد مع جي.بي لامبيازي، لأنه إذا كان مستعدًا لمغادرة ريد بُل، فأعتقد أنه كان سيكون الشخص المثالي لفيراري".

وأضاف: "يتحدث الإيطالية بطلاقة، وهو مهندس رائع، كما يتحدث الإنجليزية بطلاقة أيضًا. تخيلوا لو كان هو الشخص الذي يتحدث مع لويس هاميلتون، ويستطيع أن يكون حلقة الوصل بين ما نتحدث عنه الآن، وبين المكانة الكبيرة للويس هاميلتون وبقية أفراد الفريق. أنا مندهش حقًا لأن فيراري لم تحاول التعاقد معه".

أما أليكس براندل سائق السباقات السابق والمحلل، فكان أقل اقتناعًا بالفكرة، متسائلًا عما إذا كان أسلوب لامبيازي الصريح والمباشر في التواصل سيلائم هاميلتون.

فقال: "إما أن ينجح ذلك فورًا، أو يفشل فورًا. عندما تنظر إلى ثقافة ريد بُل والطريقة التي يُطوَّر بها السائقون، وكيف يتم إعدادهم عبر فئات الناشئين، تجد أن الفكرة تقوم على إبلاغ السائق بما هو مطلوب منه، مع توقع تحقيق أعلى مستويات الأداء، ثم المضي قدمًا".

وأكمل: "جي.بي، وحتى مع طريقة تعامل ماكس وأسلوبه، لا يتردد في أن يقول له عبر جهاز الاتصال اللاسلكي: هذا تصرف طفولي يا ماكس، لا يعجبني ذلك".

وتابع: "لا أستطيع أن أتخيل أن لويس هاميلتون سيتقبل هذا الأسلوب عبر الراديو. أعتقد أنه كان سيغير الأشخاص المحيطين به إذا كان هذا هو أسلوب التواصل".

لكن كلاركسون اختتم قائلًا: "أعتقد أن جي.بي ذكي بما يكفي ليستخرج أفضل ما لدى أي سائق، سواء كان ماكس فيرستابن، أو لويس هاميلتون، أو لاندو نوريس في مكلارين".