هل كان تحديثٌ سريٌ للجناح الأمامي العامل وراء سيطرة فيراري في أوستن؟

جاءت سيطرة فيراري على مجريات جائزة الولايات المتّحدة الكبرى ضمن عطلة نهاية أسبوع كانت فيها الوحيدة بين منافساتها التي لم تجلب أيّة تحديثات. أو لنكون أكثر دقّة، تحديثات لم يتمّ الإعلان عنها رسميًا.

ومع تقديم مكلارين، وريد بُل ومرسيدس لحزم تحديثات جديدة على الحلبة الأمريكيّة، أظهرت ورقة التقديم الرسميّة الصادرة عن "فيا" عدم وجود أيّة تعديلات على سيارة فيراري.

لكنّ ذلك لا يعكس القصّة الحقيقيّة لمقاربة فيراري لعطلة نهاية أسبوع أوستن، حيث هناك تعديلات يُمكن للفرق اعتمادها من دون الحاجة للإعلان عنها وفقًا للمادة 19.1 سي.

وبالفعل بعد رؤية شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن يُحقّقان الثنائيّة، أشار فريدريك فاسور مدير الفريق عدّة مرّات إلى أنّه بالرغم من عدم الإعلان عن أيّة تحديثات، فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحصان الجامح لم يكن لديه أيّة قطعٍ جديدة.

كارلوس ساينز، فيراري وشارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: فيراري

وقال الفرنسي: "ليس الأمر كما لو أنّه بالنظر إلى عدم إعلاننا عن شيء ما فإنّنا لم نجلب أيّ شيء. علينا أن نكون واضحين تتمحور حول الشكل الخارجي".

ولم تتعمّق فيراري في ماهيّة ما جلبته إلى أوستن، لكنّ التكهّنات تتمحور حول إمكانيّة جلبنها لخصائص جديدة للجناح الأماميّ.

وفي حين أنّ الشكل الخارجيّ يبدو مطابقًا للجناح الذي تمّ تقديمه في سنغافورة، فإنّ بعض المصادر المطّلعة تُشير إلى أنّ فيراري أمضت بعض الوقت في العمل على تحسين بنيته بعد السباق الماضي من أجل المساعدة في استغلال المرونة الانسيابيّة أكثر.

وضمن موسمٍ تلعب فيه الأجنحة المرنة دورًا جوهريًا في توازن السيارة، وهو ما يُساعد على معالجة ضعف الاستجابة للانعطاف في السرعات البطيئة والانزلاق على السرعات العالية، كانت فيراري حذرة في بداية الموسم.

وفي حين أن الفريق شعر بأنّ الفرق الأخرى دفعت التصاميم إلى حدود القوانين كثيرا، جاءت توضيحات "فيا" الأخيرة حول ما هو مسموحٌ به لتفتح الباب أمام الحصان الجامح للسير في تلك الوجهة الآن.

ولا يُعدّ جناحٌ محسّنٌ أمرًا يُمكن أن يقلب أداء السيارة، لكن ضمن موسمٍ تكون فيه الفوارق طفيفة بين مختلف الفرق، فإنّ التفاصيل الصغيرة يكون لها تأثيرٌ كبير.

وبحديثه عن قيمة جناحٍ أمام مرنٍ جيّد بعد ما شاهدناه في أوستن، قال فاسور: "من الواضح أنّه لا يُغيّر قواعد اللعبة، لكنّنا في وضعٍ الآن يُحدث فيه كلّ جزء مئويٍ من الثانية فارقًا".

وأردف: "كانت ثلاث سيارات خلفنا في التصفيات بفارق أقلّ من عُشرٍ من الثانية، وذلك يعني أنّه في حال كانت هذه التفاصيل أو أخرى ستوفّر أجزاء مئويّة من الثانية، فإنّ علينا فعل ذلك".

ويُعدّ التصميم الجديد الذي ظهر في البداية في سنغافورة للمرّة الأولى تطويرًا لسابقه، حيث بقيت العديد من خصائص التصميم.

وعلى صعيد تغييرات التصميم، فإلى جانب تغييرات هندسة الرفرفات، فإنّ تصميم الجزء الانتقالي على شكل الملعقة من وسط السطح الرئيسي قد تغيّرت. وسيُوفّر ذلك بدوره استجابة انسيابيّة مختلفة من تجميع الأنف.

في الأثناء تمّت إعادة تصميم القسم الخارجي من الرفرفات عند نقطة التقائها بالصفيحة الجانبيّة. يأتي ذلك من أجل تحسين التيارات الخارجيّة التي يتمّ توليدها وتأثيرها على الاضطرابات الهوائيّة الصادرة عن الإطار.

وأصبحت حواف الرفرفات الجديدة مقوّسة أكثر (الصورة اليسرى أعلاه) ومدعومة بقطعٍ معدنيّة، وهو منا يُعدّل سلوكها الديناميكي.

كما تستفيد فيراري من مرونة الجناح بكلأ تأكيد، وذلك بالنظر إلى توضيح "فيا" الصادر عن الجولات الماضية.