هل كانت كاديلاك "أسرع" من ويليامز في مادرينغ؟

كانت كاديلاك في مؤخرة ترتيب فرق الفورمولا 1 حتى الآن خلال موسمها الأول، إذ خاضت معركة مع أستون مارتن في بداية الموسم قبل أن يتمكن الأخير من التقدم.

لكن وتيرة سباق الفريق كانت مشجعة في جائزة إسبانيا الكبرى، رغم استمرار غياب النقاط.

وكان سيرجيو بيريز يحتل المركز السابع عشر عندما تعرض لتسرب مياه أنهى سباقه، لكنه كان سعيدًا جدًا بأدائه، إذ أقر بأن مستواه كان "مرتبطًا قليلًا بطبيعة الحلبة" الجديدة مادرينغ.

وقال بيريز: "كنت تقريبًا على الوتيرة نفسها لألكسندر ألبون طوال الوقت. كنت خلفه بفارق أقل من ثانية أو ثانيتين حتى واجهنا المشكلة. لذلك كانت عطلة نهاية أسبوع قوية جدًا للفريق من ناحية الوتيرة. دفعنا بكل ما لدينا، وكنا عند الحد الأقصى مع المكابح، لكننا دفعنا حتى أقصى الحدود، وأنا سعيد بذلك."

واستفاد بيريز من انطلاقة حافلة بالأحداث ليقفز من المركز الثامن عشر إلى السادس عشر أمام يوكي تسونودا وكارلوس ساينز، لكن أكثر ما لفت انتباهه كان وتيرته مقارنة بألبون، الذي كان يراقبه من خلفه.

وأضاف المكسيكي: "هذا هو الأمر الأكثر إيجابية في عطلة نهاية الأسبوع: كنا معهم منذ اللفة الأولى وحتى النهاية. وفي الواقع، أعتقد أننا كنا أسرع من ألبون في المرحلة الثانية، لذلك أنا سعيد جدًا بذلك. وعلينا فقط مواصلة هذا الزخم والتأكد من الحصول على الاعتمادية، لكنني كفريق أشعر بالفخر لأننا دفعنا بكل شيء إلى الحد الأقصى."

وكان ألبون وبيريز يتبعان الاستراتيجية نفسها، ما يجعل المقارنة بينهما أسهل، إذ بدأ كلاهما على الإطارات المتوسطة وانتقل إلى الإطارات القاسية خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية.

وفي المرحلة الأولى، كان بيريز أبطأ من ألبون بمقدار 0.403 ثانية في اللفة، لكن بمجرد انتقالهما إلى الإطارات القاسية، أصبح سائق كاديلاك أسرع بمقدار 0.351 ثانية في اللفة، قبل أن يبدأ في خسارة الوقت بسبب مشكلته التقنية والأعلام الزرقاء.

ورغم أن العينات صغيرة نسبيًا، إذ تضم 11 لفة ممثلة في المرحلة الأولى وثماني لفات في الثانية، فإن البيانات واضحة ومتسقة.

أما زميله فالتيري بوتاس، فأمضى ظهيرة مدريد في مؤخرة الترتيب وكان أقل حماسًا بكثير، خصوصًا مع استمرار مشكلة الاعتمادية لدى كاديلاك. فقد عانى الفريق من 11 حالة انسحاب أو عدم انطلاق حتى الآن في 2026، وهو عدد أقل بشكل ملحوظ من أستون مارتن التي تعرضت لـ15 حالة، لكنه أكثر بكثير من الفريق التالي في هذه القائمة، ويليامز، الذي سجل سبع حالات.

وقال الفنلندي ضاحكًا بتوتر: "نعلم أننا بحاجة إلى التحسن. السيارة لا تزال تفتقر إلى المتانة الكافية، ونحتاج إلى جعلها أسرع بكثير. وتراجع أداء الإطارات اليوم يبرز مدى النقص الذي نعاني منه، إذ إنه أكبر بكثير من المنافسين.

"في النهاية، كنا نفتقر إلى الكثير من الوتيرة. كنا نعلم أن السباق سيكون صعبًا، لكنه ربما كان أصعب حتى مما توقعت. كما اضطررنا إلى إدارة درجات حرارة المكابح طوال السباق، ما يعني قدرًا كبيرًا من رفع القدم عن دواسة الوقود والانسياب طوال الوقت. لكننا أنهينا السباق، وهذا أمر إيجابي."

وعندما أُشير إلى رضا بيريز عن مجاراة ألبون من ناحية الوتيرة، أوضح بوتاس قائلًا: "في البداية يمكننا أن نكون هناك، وقد رأينا ذلك، لكن مع تقدم السباق يتفاقم تراجع أداء الإطارات.

"لكن في الواقع، بالنسبة إلى الجولة المقبلة، أصبحت أكثر تفاؤلًا بشأن قدرتنا على المنافسة هناك. في باكو، المنعطفات عالية السرعة الوحيدة تؤخذ بأقصى سرعة، أما بخلاف ذلك فهي منعطفات منخفضة أو متوسطة السرعة."

وبالتالي، ستسعى كاديلاك في أذربيجان إلى تحسين أفضل نتائجها حتى الآن، والتي تبلغ المركز الثامن عشر في التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى والمركز الرابع عشر في السباق، حيث من المفترض ألّا يكون نقص القوة الضاغطة في سيارة MAC-26 مكلفًا بالقدر نفسه.