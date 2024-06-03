هل عادت فيراري؟ فاسور حذرٌ في التفاؤل: "إن اعتقدتَ أنك جيد، فستخسر مباشرة!"

بعد نجاح مكلارين بتحقيق الفوز في ميامي والاقتراب كثيراً من تكرار ذلك في إيمولا، برزت فيراري كقوة ضاربة في موناكو، ليحرز سائقها شارل لوكلير الفوز على شوارع موطنه.

وبينما لطالما كانت موناكو مختلفة في متطلباتها عن بقية حلبات الروزنامة، لكن ذلك أكّد حقيقة واضحة مفادها أن فيراري ومكلارين نجحتا بالفعل بتقليص الفارق كثيراً خلف الفريق النمساوي حامل لقب البطولة، وأن المنافسة لن تكون سهلة لبقية الموسم.

وبينما ما زالت تبدو ريد بُل المرشّح الأقوى على حلبات مثل برشلونة، لكنها لم تعد تمتلك ذلك الفارق المريح في المقدمة الذي يمنحها انتصارات بشكل شبه مضمون كما كان الحال سابقاً، وقد بدا ذلك واضحاً في طريقة تعامل السيارة مع الحفف الجانبية في موناكو على سبيل المثال.

ومع اقتراب لوكلير من فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين بفارق 31 نقطة خلف فيرستابن وتقلص الفارق بين فيراري وريد بُل إلى 24 نقطة فقط ضمن ترتيب بطولة المصنعين، أثنى فاسور على التحسّن الذي حققته سكوديريا فيراري طوال 15 شهراً أمضاها كمدير للفريق.

لكنه لا يريد الكلام حول ذلك كثيراً. فالوقت كما يراه الآن، مناسب فقط للسعي قدماً والاستفادة من زخم الانتصار نحو مزيد من النجاح.

ويبدو أن عملية تحويل فيراري قد نجحت بالفعل، ويريد المواصلة على هذا النحو.

حيث قال فاسور في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن اعتقدت أنك جيد، فستخسر مباشرة!".

وأكمل: "ذلك يعني أنه عليك اتباع المقاربة نفسها ومواصلة التحسين، قسماً تلو الآخر، في جميع النواحي، بما في ذلك السائقان، وكذلك جانب العمل الذي يقوم به الفريق، وكل شيء حرفياً".

وأردف: "حتى وإن كنت تقوم بعمل جيد، عليك القيام بعمل أفضل في الجولة التالية. إن بدأت الاقتناع بأنك تقوم بعمل جيد، فتلك بداية النهاية".

وتابع: "عليك دفع الحدود القصوى ضمن جميع النواحي أكثر وأكثر".

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: إريك جونيوس

هذا الكلام يمثل جزءاً من مقاربة فاسور التي يبدو أنها قد أثمرت بشكل ممتاز مع فيراري: لا رفع لسقف التوقعات لكن دون خفضه كذلك. التعامل مع الأخطاء دون الإشارة لأشخاص محددين والابتعاد عن ثقافة تراشق الأخطاء التي كان يعاني منها الفريق سابقاً.

ورغم أن فيراري هي الفريق الوحيد الذي منع ريد بُل من تحقيق انتصارات كاملة في موسم 2023 المنصرم على يد كارلوس ساينز في سنغافورة، لكن والحق يقال، فإن أول مواسم فاسور مع فيراري شهدت الكثير من التحسينات والتغييرات التي كانت مطلوبة ضمن صفوف الفريق الأحمر، وبات الحصان الجامح يبدو مختلفاً بالفعل، مع الكثير من الثقة وانخفاض واضح في التوتر.

"سيكون من الخطأ التفكير كثيراً بالمستقبل البعيد" فريدريك فاسور

"إنه يمتلك نظرة واضحة للغاية حيال ما يريد تحقيقه وحول كيفية تحقيقه. إنه لا يُضيع الوقت أبداً وهذه بالفعل نقطة قوته" قال لوكلير مُثنياً على فاسور.

وأكمل: "أعتقد أنه ومنذ اليوم الأول لانضمامه، نجح بدفع الجميع نحو رفع الفريق إلى المكانة التي يستحقها وذلك يعني الوصول لمصاف أبطال العالم".

لكن وبينما انتقل هدف الفريق من الفوز بالسباقات إلى البطولات، والاقتراب من مستوى ريد بُل، إلا أن فاسور نفى تماماً أية أحلام بعيدة الأمد.

فقال محذراً: "سيكون من الخطأ التفكير كثيراً بالمستقبل البعيد".

وأكمل: "لدينا بطولة مشتعلة للغاية بين ثلاثة فرق، وخمس أو ست سيارات قادرة على تحقيق قطب الانطلاق الأول".

وأردف: "نعلم أنه بوسعك التراجع بين جولة وأخرى من المركز الأول حتى السادس، كما حصل مع ماكس مؤخراً. وسيكون من الخطأ - استراتيجياً - التفكير بنهاية الموسم".

واسترسل: "علينا التركيز على السباق التالي، في كندا، على التطوير، على تقديم أفضل ما لدينا وسنرى كيف ستسير الأمور".

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري الصورة من قبل: فيراري

وفي الحقيقة، فإن موسم فيراري جيد حتى الآن، فقد حقق كارلوس ساينز الفوز في أستراليا، ومن ثم نجح شارل لوكلير بالفوز أخيراً على حلبة موطنه في موناكو، والفارق بينه وبين فيرستابن في صدارة الترتيب العام ليس كبيراً، وكذلك حال الفارق بين فيراري وريد بُل ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

"هذا بالنسبة للفريق تأكيد على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ما يرفع من ثقتنا بأنفسنا" قال فاسور.

وأكمل: "لا أعلم إن كان يجب عليّ الشعور بالفخر أم لا، لكن يخامرني إحساس جيد بأننا نشعر بالثقة بالنفس وبالفريق، وبالجو ضمن الفريق وبالقدرة على المخاطرة".

وأردف: "أعتقد أن ذلك قد يساعد شارل كذلك في ثقته بنفسه، فقد كان ينتظر الفوز في موناكو لسنوات، وأمضى عاماً ونصف دون فوز".

بالمقابل، أثنى فاسور على ساينز كذلك، الذي يخوض موسماً قوياً جداً حتى الآن، رغم معرفته بأنه لن يبقى مع فيراري في الموسم المقبل، حيث سيتم استبداله ببطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون.

"أعتقد أنه يمتلك الذهنية نفسها التي ظهر بها حين أطلقنا السيارة في فبراير" قال فاسور.

وأكمل: "أول ردة فعل حينها كانت: ’فريدريك، إنه قرار صعب، لكن دعونا نضغط حتى المنعطف الأخير من اللفة الأخيرة في الموسم’".

وتابع: "إنه محترف بشكل هائل، وملتزم بالكامل وهو يقوم بعمل رائع. أنا مقتنع بأنه سيبقى كذلك حتى نهاية الموسم. مقاربته احترافية جداً، وهو ملتزم للغاية وأنا مسرور حقاً من كارلوس".

وكشف فاسور أن الكلام الذي توجه به بعد الفوز في مارانيللو، مماثل لما صرّح به للصحافة، عبر التأكيد على نقاط القوة والسعي نحو المزيد.

شارل لوكلير، الفائز بالسباق الصورة من قبل: إريك جونيوس

فقال: "قلت لهم أن كل شخص فيهم يلعب دوراً في الأداء بكل تاكيد".

وأكمل: "الجميع في الشركة يلعب دوراً، والمسألة لا تتعلق فقط برئيس قسم الانسيابية أو الهندسة. يأتي الأداء من الجميع".

واسترسل: "قلت لهم أنهم هم من يصنع النتائج حين تكون سيئة كذلك، لكنهم هم المسؤولون عنها حين نفوز!".

واختتم: "تلك ستكون جائزتهم!".