هل سيتمكن هاميلتون من المشاركة مع فيراري في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي؟

قد لا يتمكن لويس هاميلتون من المشاركة بألوان فيراري على متن السيارة الحمراء في تجارب ما بعد موسم 2024 في أبوظبي بسبب عقده مع فريقه الحالي مرسيدس.

إذ أنه وفقًا لصحفي "بي بي سي" آندرو بينسون، فإن فرص مشاركة لويس هاميلتون مع فيراري في تجارب ما بعد هذا الموسم في أبوظبي تكاد تكون معدومة.

حيث قال: "يرتبط هاميلتون بعقد مع مرسيدس حتى نهاية العام، وعليه فقد صرح الفريق بأنهم لن يسمحوا له بخوض التجارب مع فيراري".

وأضاف: "لا سيما وأن بطل العالم 7 مرات خاض معهم 12 موسمًا، و18 موسمًا مع محركات الصانع الألماني، وعليه ستكون هنالك الكثير من الأحداث الترويجية ومراسم وداع وما إلى ذلك. لذلك فإن المشاركة في هذه التجارب مع فيراري لن تكون ممكنة".

وعليه وبالرُغم من الإثارة الكبيرة التي قد تحدثها مشاركة سائق مثل هاميلتون مع فريقه الجديد فيراري، إلا أن فرص ذلك تبدو ضئيلة للغاية.