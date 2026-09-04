هل ستكون ريد بُل أكثر تنافسية في مونزا مقارنة بزاندفورت؟

رغم أن الصورة العامة تبدو مؤلمة، فإن مونزا قد تناسب ريد بُل نظريًا بشكل أفضل قليلًا من زاندفورت، حيث كان فريق لوران ميكيز بعيدًا جدًا عن وتيرة المنافسين طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكان بوضوح القوة الرابعة.

ومع قيادة السائقين من دون طاقة "ام.جي.يو-كيه" في أجزاء كثيرة من الحلبة، قد يلعب محرك الاحتراق الداخلي دورًا أكبر قليلًا، وبالنظر إلى نتائج نظام فرص التطوير والترقية الإضافية، المعروف باسم "أديو"، فإن ريد بُل تملك المحرك الأقوى.

ومع ذلك، لا يزال فيرستابن متشككًا. فإلى جانب محرك الاحتراق الداخلي، سيتعلق الأمر أيضًا بإدارة الكمية المحدودة من الطاقة المتاحة، وهذه بالضبط إحدى المناطق التي لم تكن ريد بُل قوية فيها بشكل خاص.

وقال: "أعتقد أننا لم نكن جيدين بشكل خاص من ناحية الطاقة على الحلبات غير الفعالة، لذلك لا أتوقع معجزات هنا. سيظل الأمر صعبًا".

وأضاف: "الفرق الأخرى من حولنا تجلب ترقيات في الوقت الحالي، لذا فهي تحقق خطوات إلى الأمام. وكنا متأخرين عنها أصلًا قبل ذلك، لذلك لا أتوقع أن يتغير الأمر الآن. لكننا نحاول فقط أن نتعلم المزيد عن السيارة وعن الأمور التي نريد القيام بها بشكل مختلف في العام المقبل أيضًا".

والخبر الإيجابي الوحيد هو أن فيرستابن نفسه يشعر بتحسن من جديد. فقد كان بطل العالم أربع مرات يعاني من الإنفلونزا خلال سباقه على أرضه في زاندفورت، لكنه تعافى منذ ذلك الحين.

وقال: "شعرت أن الأمور كانت جيدة من ناحية تأثير الحادث [بعد الاصطدام] لأن الحاجز من نوع سافر. كانت تلك المرة الأولى التي أصطدم فيها به، وقد أدى مهمته بشكل جيد جدًا بالفعل".

وأكمل: "لكن نعم، كنت مريضًا جدًا. وفي الواقع، بمجرد أن تتعافى تمامًا، تقدر من جديد مدى روعة الشعور بأن تكون بصحة جيدة. لأن عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في زاندفورت كانت سيئة للغاية، وحتى بعد زاندفورت لبضعة أيام، لم أكن أشعر بأنني بحالة جيدة".

واختتم بالقول: "لذلك كان من الرائع حقًا الحصول على ذلك الأسبوع للتعافي والشعور بتحسن من جديد. فقد مضى وقت طويل جدًا منذ أن شعرت بهذه الطريقة."