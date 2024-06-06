هل ستُقدّم سيارات الفورمولا 1 الجديدة التسابق الأفضل بعد المخاوف المبكّرة؟

فبدءًا بالمخاوف من سيارات "فرانكنشتاين"، إلى حاجة السائقين لنقل الغيارات على الخطوط المستقيمة، ومن ثمّ أجراس الخطر بأنّ بعض اختبارات المحاكاة أشارت إلى أنّ السيارات تنزلق على الخطوط المستقيمة، فإنّ الرحلة لم تكن سلسة للوصول إلى النقطة التي نحن فيها اليوم.

لكن مع الإعلان عن القوانين الجديدة الآن، بالرغم من وجود بعض التعديلات الاضافيّة المنتظرة، فإنّ من شكّلوا هذه القوانين يشعرون بأنّ تلك المخاوف المبكّرة قد تمّت معالجتها.

لذا عوضًا عن حاجة مشجّعي الفورمولا 1 للتخوّف من أنّ العرض قد يُصبح سيّئًا بدءًا من 2026، فإنّ هناك بعض التفاؤل من أنّ الأمور ستتحسّن بالمقارنة مع ما هي عليه الآن.

إذ أنّ تغيير قوانين الهيكل قد فتح الفرصة أمام معالجة بعض الأخطاء المُرتكبة في قوانين المؤثّرات الأرضيّة الحاليّة.

وإلى جانب حقيقة أنّ السيارات الحاليّة ثقيلة جدًا، فإنّ ارتفاعها عن سطح المسار حرجٌ جدًا ومؤثّرٌ للغاية، وقد باتت حساسة أكثر فأكثر للهواء المتّسخ وهو الأمر الذي كانت قوانين 2022 تهدف للقضاء عليه.

ولعبت كلّ العوامل الثلاثة دورها في الحدّ من قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض بشكلٍ كافٍ لضمان تسابقٍ جيّد. وكانت تلك المشكلة في الواجهة عندما تعلّق الأمر بضمان أنّ قوانين 2026 تُحقّق الغرض من تقديم تسابقٍ أكثر حماسًا وإثارة.

وقال جايسون سومرفيل المسؤول عن الانسيابيّة في "فيا": "كان الهدف الأساسي من قوانين الانسيابيّة لموسم 2026 هو إعادة فرض أداء اتّباع السيارات لبعضها. نريد تسابقًا رائعًا: نريد ضمان أنّ السيارات قادرة على التسابق على مقربة من بعضها. قوانين 2026 فرصة لنا لإعادة المستوى القاعدي لذلك".

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

وكانت النتيجة اعتماد سيارات أصغر وأخفّ وزنًا بحوالي 30 كلغ ممّا هي عليه الآن، لكن بشكلٍ حرجٍ أكثر فإنّ الجوانب الانسيابيّة أقلّ عرضة للتلاعب بها من قبل الفرق للابتعاد عن الغرض الأساسي منها.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا" أنّ أرقام المحاكاة لسيارات 2026 قدّمت خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في بداية 2022.

وقال حيال ذلك: "القوانين الجديدة والخصائص القاعديّة، وخصائص الاضطرابات الهوائيّة كلّها أفضل بكثير ممّا كانت عليه في بداية 2022. لذا سنبدأ من نقطة أفضل من أيّ محاكاة أجريناها".

وأردف: "نعتقد بأنّنا أدركنا ما يُمكن للفرق القيام به للتأثير على ذلك كجزء من تطويراتها للسعي وراء الأداء. لذا أتوقّع أن تكون القدرة على التسابق بشكلٍ متقاربٍ أكثر أفضل بكثير".

وأكمل: "تعلّمنا الكثير من الأعوام القليلة الماضية. في حين لا تزال السيارات أفضل ممّا كانت عليه في 2021، فإنّها ليست بذات الجودة التي كانت عليها في بداية 2022. تراجعت بعض الأهداف التي وُضعت لموسم 2022 بالتأكيد. تلك حقيقة. لكنّنا أدركنا الكثير حول الأسباب القائمة وراء ذلك ونعتقد بأنّ بوسعنا تفادي هكذا تراجع مع القوانين الجديدة. أنا واثقٌ من ذلك".

لكنّ الأمر لا يقتصر على صعوبة سير السيارات خلف بعضها بشكلٍ متقاربٍ، إذ أنّ حقيقة حساسيّة السيارات الحاليّة للارتفاع صعّبت مهمّة الفرق في السيطرة على الأمور، هو ما تسبّب في تشكيل فجوة بينها.

حتّى فريق مرسيدس الذي كان مسيطرًا سابقًا لا يزال يُقاتل من أجل معرفة ما يحتاجه لبلوغ أقصى ما تُوفّره القوانين الحاليّة.

وبالنسبة لموسم 2026، فإنّ التغييرات على الأرضيّة تهدف لتوسيع مجال أداء السيارات كي لا تبقى في نطاق عملٍ ضيّقٍ مثلما هي عليه الآن.

وقال تومبازيس: "تعلّمنا الكثير في هذا الجانب كذلك. عملنا على فلسفة الأرضيّة، التي سيكون ناشرها أقلّ قوّة وستكون أقلّ اعتمادًا على الاقتراب الشديد من سطح المسار".

وأردف: "نتوقّع أن تكون ظروف تشغيل السيارات أكثر اعتدالًا على صعيد ارتفاع القسم الخلفي وبالتالي نتوقّع مشاكل أقلّ".

مخاوف سيارات فرانكنشتاين

لم تأتِ صياغة قوانين سيارات 2026 من دون جدل، حيث عبّرت الفرق عن مخاوفها من الوجهة التي بدت تسير نحوها الأمور.

قالت ريد بُل العام الماضي أنّها قلقة حيال خطر "سيارات فرانكنشتاين" التي تأثّرت كثيرًا بسبب خصائص اعتماد الطاقة من المحرّكات الهجينة الجديدة والتعويل على طاقة البطاريّة أكثر بكثير.

وتسبّبت بعض اختبارات المحاكاة مؤخّرًا ببعض المخاوف بعد أن تبيّن أنّ فكرة جعل الجناح الخلفي يتحرّك لم تكن قابلة للتطبيق العملي.

وتقول "فيا" أنّ النسخة الأخيرة من القوانين التي تمّت الموافقة عليها قد عالجت تلك المشكلتين، حيث قال تومبازيس: "قمنا بالكثير من العمل على صعيد إدارة الطاقة وكانت الكثير من هذه القصص المخيفة غير ناضجة في المجمل ومسبقة".

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

وأضاف: "أكملنا قوانين وحدة الطاقة في أغسطس 2022 كي يتمكّن مصنّعو وحدات الطاقة من بدء تصميم وتطوير وحدات الطاقة، خاصة بالنسبة للقادمين الجدد".

وأردف: "أجرينا بعض المحاكاة الأساسيّة حينها وعلمنا المشاكل الرئيسيّة وما يجب حلّه. في حين أنّنا لم نكمل العمل على كلّ شيء، فإنّنا علمنا أنّ هناك حلولًا لمعظم المواضيع المختلفة. كانت هناك حاجة للمزيد من العمل من أجل اتّخاذ القرار بين العديد من الخيارات المتاحة".

ثمّ تابع: "خلق ذلك فترة اعتقد فيها البعض أنّ السيارات ستنقل الغيارات سفليًا وحدها على الخطوط المستقيمة، أو أنّها ستبلغ السرعة القصوى في منتصف الخطّ المستقيم ومن ثمّ تتراجع وكلّ تلك الأمور. أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ معقول مع الفرق، ليس لوحدنا، لمحاكاة وتحديد كلّ جوانب إدارة الطاقة. أنا واثقٌ من أنّ الأمور على ما يرام الآن".

ويرى تومبازيس أنّ النتيجة النهائيّة ستكون سيارة لن تُمثّل خطوة إلى الوراء مطلقًا.

وقال: "ستتمتّع السيارات بطاقة أكثر في المجمل. أي أنّها ستتسارع بشكلٍ أفضل بالخروج من المنعطفات، وستتمتّع بسرعة قصوى مماثلة أو أعلى في المجمل، ولن يكون هناك تراجعٌ للسرعة القصوى على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "ستتراجع سرعة الانعطاف بشكلٍ طفيف بسبب الارتكازيّة الأقل. لذا في المجمل: سرعة انعطاف أقلّ، وسرعة أعلى على الخطوط المستقيمة وكبحٌ أقوى".

في الحقيقة هناك شعور بأنّ سيارات 2026 ستمنح الفورمولا 1 فرصة لتعويض ما فرّطت فيه مع صيغة القوانين الحاليّة.

وكما قال تومبازيس: "نعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة نحو تسابقٍ متقاربٍ أكثر في 2022. لكن كانت هناك جوانب أخطأنا فيها، ونحن نحاول إتقانها هذه المرّة".