هل ستتمكن مرسيدس من إصلاح وحدة طاقة سيارة راسل؟

واجهت مرسيدس، التي تعاني بالفعل من مشاكل في الموثوقية خلال موسم 2026، أزمة تقنية جديدة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة المجر الكبرى.

تم اكتشاف تشقق في محرك جورج راسل بعد تعرضه لانخفاض في ضغط المياه خلال الحصة التأهيلية الأخيرة.

وبعد التحقيق في العطل، انتقل السائق البريطاني إلى وحدة الطاقة الرابعة والأخيرة المسموح بها وفق القوانين هذا الموسم، وذلك قبل سباق الأحد.

وبالتالي، إذا احتاجت سيارة راسل إلى تغيير آخر في وحدة الطاقة، فسيؤدي ذلك مباشرة إلى عقوبة على شبكة الانطلاق.

وبعد السباق، كان مدير فريق مرسيدس توتو وولف حذرًا بشأن إمكانية إنقاذ وحدة الطاقة المتضررة.

حيث قال: "بصراحة، لست متأكدًا تمامًا. نحتاج إلى فحص الأمر بالتفصيل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إصلاح المحرك، لأنه يعاني من تشقق كبير جدًا".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"بالتأكيد لا نريد الحصول على عقوبة أخرى بسبب تغيير المحرك. ولكن إذا لم نتمكن من إنقاذ المحرك وأصبح الأمر ضروريًا، فعلينا أن نقرر أي الحلبات يمكننا تحمل دفع هذه العقوبة عليها".

"نحن لا نفكر في مثل هذه الاستراتيجية حتى الآن؛ وكما قلت، سنقوم في الوقت الحالي بفحص ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ المحرك".

"لم تكن قدرتنا على التحمل جيدة هذا الموسم. سنرى كيف ستتطور الأمور وسنتصرف وفقًا لذلك".

وكان راسل، الذي تراجع في بداية السباق بسبب نظام منع التوقف وانتهى في المركز السابع، متأخرًا بفارق 59 نقطة عن زميله كيمي أنتونيللي، قد اشتكى من سوء حظه بعد السباق.

حيث قال: "لقد تجاوزت الآن مرحلة الشعور بالإحباط. لأنه إذا واصلت الانزعاج من كل شيء يحدث، فسأضطر إلى فقدان الحافز كل يوم من أيام الأسبوع".

"لهذا السبب أحاول أن أبقى إيجابيًا. واجهنا مشكلة تقنية أخرى أفسدت السباق بالكامل، لكن بالنظر إلى الجانب الإيجابي، كانت سرعتنا قوية جدًا".

"وفقًا لبيانات الفريق، كانت لدي واحدة من أسرع السيارات على الحلبة. ومع ذلك، فإن قائمة سوء الحظ الذي تعرضنا له هذا الموسم تستمر في الازدياد".