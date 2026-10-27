فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هل تعود بريدجستون إلى الفورمولا 1؟

تدور شائعات مفادها أن بريدجستون، المزود السابق للإطارات في بطولة العالم للفورمولا 1، تسعى إلى العودة إلى البطولة بعد غياب منذ عام 2010.

زينب تاش خلدون يونس

منشور: 27-10-2026

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إطارات بريدجستون

الصورة من قبل: ديرك كلايسميث

تُعد بيريللي المورّد الوحيد للإطارات في الفورمولا 1 منذ عام 2011، ويمتد عقدها الحالي حتى نهاية موسم 2028 على الأقل.

وبالتالي، فإن أقرب موعد يمكن فيه لشركة أخرى مصنّعة للإطارات الفوز بعقد توريد الإطارات للبطولة هو عام 2029.

ووفقًا لموقع "ريسينغ نيوز 365"، حضر مسؤولون من بريدجستون عدة سباقات جائزة كبرى خلال الأشهر الأخيرة. كما تواجد ممثلون عن الشركة اليابانية في منطقة الفرق خلال السباقين الأخيرين، بما في ذلك جائزتا سنغافورة والولايات المتحدة الكبرى.

كانت بريدجستون أحد أبرز المنافسين في معركة توريد الإطارات في الفورمولا 1 بين عامي 1997 و2006، إلى جانب ميشلان.

وبعد انسحاب ميشلان، أصبحت الشركة اليابانية المورّد الوحيد للإطارات في البطولة لمدة أربعة مواسم، بدءًا من عام 2007.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وألكسندر ألبون، ويليامز وأرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: Logan Riely / Getty Images

ستصبح بريدجستون المورّد الرسمي للإطارات في بطولة العالم للفورمولا إي اعتبارًا من موسم 2026-2027.

في المقابل، ستصبح بيريللي المورّد الوحيد للإطارات ضمن فئات موتو جي بي وموتو 2 وموتو 3 وموتو إي اعتبارًا من عام 2027.

ولا تُعد بريدجستون الشركة الوحيدة التي تسعى إلى إزاحة بيريللي من الفورمولا 1. فقد حاولت ميشلان أيضًا أن تصبح مورّد الإطارات للبطولة اعتبارًا من عام 2017، لكنها لم تنجح في الفوز بالمناقصة.

ولم يُعلَن حتى الآن عن أي اتفاق رسمي بشأن احتمال عودة بريدجستون.

ويبقى أن نرى الخطوات التي ستتخذها الشركة اليابانية في عملية المناقصات، التي قد تُفتح لموسم 2029.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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