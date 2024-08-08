هل تستعين ويليامز بأنتونيللي في النصف الثاني من هذا الموسم؟
ما تزال هنالك احتمالية قائمة بأن يذهب مقعد لوغان سارجينت في ويليامز إلى أندريا كيمي أنتونيللي في النصف الثاني من موسم 2024.
أندريا كيمي أنتونيللي، بريما
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تصاعدت التكهنات مؤخرًا بأن أندريا كيمي أنتونيللي سيحل مكان لويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس ليزامل جورج راسل في موسم 2025.
مع ذلك، فإن الإيطالي الناشئ قد يصعد إلى الفورمولا 1 أبكر من ذلك خلال هذا الموسم، وذلك مع تزايد احتمالية استغناء ويليامز عن سارجينت بعد العطلة الصيفية.
حيث صرّح جايمس فاولز مدير فريق ويليامز عن وضع سارجينت قائلًا: "على لوغان أن يستحق التواجد ضمن هذا الفريق، والأمر ذاته يسري على الآخرين، على أليكس ألبون وأنا كذلك".
وأضاف: "لا أرغب بالتأكيد القول بأن مقعد لوغان مع ويليامز مضمون. لكنني كذلك لا أرى بأن توتو وولف يضغط علينا من أجل ضم كيمي".
وتابع: "شخصيًا، أودّ منح لوغان الفرصة للنجاح، لكن وإذا ما جعلنا السيارة أسرع، فأنا أريد كذلك ضمان أن نحصد أفضل النتائج الممكنة والتواجد ضمن أعلى مركز ممكن في ترتيب الصانعين مع نهاية الموسم".
وأكمل: "إذا ما حقق لوغان نتائج جيدة، سيكون هذا رائعًا. بخلاف ذلك، سأدرس الخيارات الأخرى التي لدينا".
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