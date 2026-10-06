هل تستطيع ريد بُل الآن المنافسة على الانتصارات في جميع الحلبات؟

يرى مدير الفريق لوران ميكيز أن أول انتصار لريد بُل في موسم 2026 هو ثمرة التحسن التدريجي في أداء الفريق خلال الموسم، لكنه يعتقد أنه من المبكر جدًا معرفة ما إذا كانت ريد بُل قادرة الآن على المنافسة في جميع الحلبات الأخرى.

فبعدما كانت ريد بُل متأخرة بأكثر من ثانية عن المتصدرين في بداية الموسم، نجحت تدريجيًا في تقليص فارقها عبر سلسلة متواصلة من التحديثات. وأتاحت أحدث حزمة من هذه التحديثات لموسم 2026، والتي وصلت في أذربيجان، لماكس فيرستابن فرصة المنافسة على الفوز في حلبة عادةً ما تكون صعبة على ريد بُل، لكنه أنهى السباق خلف الفائز جورج راسل مباشرة.

لكن على حلبة سيبانغ الماليزية المختلفة تمامًا، والتي استضافت جائزة البحرين الكبرى بشكل استثنائي هذا العام، كان فيرستابن في مستوى آخر على متن سيارة "آر.بي22"، إذ انتزع قطب انطلاق مهيمنًا وحوّله إلى فوز مريح في سباق متقلب الظروف الجوية تأخر انطلاقه في كوالالمبور.

وقال مدير الفريق لوران ميكيز يوم الاثنين: "لقد فوجئنا بترتيب القوى في ماليزيا. فمن جهة، يؤكد ذلك الاتجاه الإيجابي الذي نشهده الآن منذ مونزا ومدريد وباكو. كنا نضيف قدرًا قليلًا من الأداء في كل سباق، وهذا أمر رائع".

وأضاف: "ومن جهة أخرى، هل كانت هناك عوامل أخرى أثرت في ما رأيناه في ماليزيا؟ ربما، فالحرارة المرتفعة للغاية وخشونة الحلبة وتصميمها تعني بالتأكيد أن معظم السيارات كانت خارج نافذة التشغيل المثالية الخاصة بها. وهل أثر ذلك في ترتيب القوى؟ هذا ممكن".

وأردف: "هل يغير ذلك أي شيء في الطريقة التي سنتعامل بها مع السباقات المقبلة؟ ليس حقًا. سنحاول التأقلم بأفضل شكل ممكن في السباق المقبل وسنرى. ما زلنا نعتقد أن سنغافورة ستكون مناسبة لنا من ناحية الأداء في المنعطفات البطيئة، نأمل ذلك. أما ما ستفعله الفرق المنافسة، فمن الصعب جدًا فهمه".

وكان الفوز الثاني والسبعون لفيرستابن في الجائزة الكبرى أكثر أهمية لأنه الأول لريد بُل بصفتها مصنعة لوحدة الطاقة، لكنه أكد أيضًا أن الفريق تخلص من بدايته المخيبة في ظل مجموعة اللوائح الحالية، وأصبح قادرًا الآن على المنافسة في مجموعة متنوعة من الحلبات.

وبعد تحقيق أول انتصار له في موسم 2026، يبدو ميكيز متفائلًا بشأن قدرة الفريق المتمركز في ميلتون كينز على تكرار مستواه في أماكن أخرى، لكنه حذّر من أن أي فريق لم يتمكن من منافسة مرسيدس باستمرار على الانتصارات من سباق إلى آخر.

وتُعد ريد بُل رابع فريق يحقق انتصارًا في موسم 2026 إلى جانب مرسيدس وفيراري ومكلارين، لكن الفريقين الأخيرين تذبذب مستواهما بين المنافسة في المقدمة والخروج منها تبعًا لتصميم الحلبة والظروف.

وقال ميكيز: "أعتقد أننا سنكون في خضم المنافسة على منصة التتويج في السباقات المقبلة، لأننا كنا في المنافسة على المنصة في عدد من السباقات حتى الآن، ستة أو سبعة أو ثمانية سباقات. لذلك أعتقد أننا سنكون في خضم هذه المنافسة".

وأضاف: "هل سنكون في المنافسة على الفوز؟ أعتقد أن مرسيدس كانت دائمًا في المنافسة على الفوز. وقد رأينا أنه كان من الصعب جدًا على الجميع مجاراة مرسيدس باستمرار في جميع السباقات".

وأكمل: "شهدنا فترة جيدة لمكلارين، وشهدنا فترة جيدة لفيراري. لذلك نحن نركز على أنفسنا، ونحاول استخراج المزيد من السيارة. هل سيكون ذلك كافيًا لنكون في المنافسة على كل حلبة في السباقات القليلة الأخيرة؟ لا أعرف ماذا أقول."