قدّم الفوز الذي حققه جورج راسل من قطب الانطلاق الأول وحتى خط النهاية في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 دليلًا إضافيًا على أن مرسيدس بدأت تستخرج أفضل ما لدى سائقها، لكن هل حدث ذلك بعد فوات الأوان؟

حقق السائق البالغ من العمر 28 عامًا فوزه الثامن في سباقات الجائزة الكبرى، إلى جانب تحقيقه أول "غراند سلام" في مسيرته، بعدما انطلق من المركز الأول، وتصدر جميع لفات السباق، وسجل أسرع لفة أيضًا.

وسمح له ذلك بتقليص الفارق مع زميله في الفريق أندريا كيمي أنتونيللي، متصدر بطولة العالم، الذي انطلق من المركز السادس عشر بعد تعرضه لحادث خلال التجارب التأهيلية، لكنه تمكن من التعافي وإنهاء سباق يوم السبت في المركز الخامس.

وبذلك، تقلص الفارق بين راسل وأنتونيللي من 81 إلى 66 نقطة، لكن مع تبقي ثماني جولات فقط، واستمرار الإيطالي في تقديم مستويات قوية، لا شك في أن فرص راسل في المنافسة على اللقب لا تزال محدودة للغاية.

ويأتي ذلك نتيجة للنصف الأول المخيب للآمال من موسم 2026، إذ حقق راسل انتصارين قبل العطلة الصيفية، مقابل ستة انتصارات لأنتونيللي، لكن التحسينات التي أُدخلت منذ ذلك الحين بدأت تؤتي ثمارها.

وقال راسل بصراحة: "لم أعتبر نفسي جزءًا من هذه المنافسة خلال عدد من السباقات، وذلك ببساطة لأن أدائي لم يكن قويًا بما يكفي"

"أما الآن، فأشعر أنه لو بدأ الموسم اليوم، أو منذ العطلة الصيفية، لكنت قادرًا بالفعل على المنافسة".

لكن ذلك لن يغيّر نهجه، إذ إن أفضل ما يمكنه فعله هو التعامل مع كل سباق على حدة، بداية من عودة البطولة الاستثنائية إلى ماليزيا في عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وأضاف راسل، الذي عاد من العطلة الصيفية متأخرًا بفارق 59 نقطة عن أنتونيللي: "أصبحت متأخرًا بفارق كبير من النقاط الآن".

"لكن الأمور قد تتغير بسرعة. لذلك، لا أركز على ملاحقة الفارق، بل أسعى إلى الفوز بكل سباق، وما سيحدث بعد ذلك سيحدث".

جورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

ومن النقاط التي تُحسب لأنتونيللي الطريقة التي تعافى بها خلال عطلة نهاية أسبوع في باكو كادت أن تخرج عن السيطرة، بعدما خسر وقتًا مهمًا على الحلبة بسبب مشاكل واجهته خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة.

لكن رغم الخطأ الذي ارتكبه الإيطالي من دون ضغط في الجزء الأول من التجارب التأهيلية، والذي وضعه في موقف صعب للغاية، قدم قيادة ناضجة للحد من الأضرار، بدلًا من محاولة التعويض المفرط، كما فعل سائق مكلارين أوسكار بياستري في موقف مشابه قبل 12 شهرًا، عندما أدى ذلك إلى حادث في اللفة الأولى.

وبدلًا من ذلك، تجاوز أنتونيللي سائقي وسط الترتيب بصبر، قبل أن تساعده فترة شهدت دخول سيارة الأمان مرتين على انتزاع المركز الخامس، وهو إنجاز للسائق البالغ من العمر 20 عامًا.

وأقرّ راسل قائلًا: "الضغط الواقع عليّ أقل بكثير من الضغط الواقع عليه. لقد قدم موسمًا خاليًا من الأخطاء تقريبًا. وربما كانت التجارب التأهيلية أول خطأ حقيقي يرتكبه خلال حصة رسمية هذا الموسم بأكمله، ومع ذلك تمكن من إنهاء السباق في المركز الخامس".

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