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هل بمقدور نوريس المنافسة على اللقب هذا الموسم؟ سائق مكلارين يجيب

لاندو نوريس يُجيب عند سؤاله إذا ما كان بوسعه المنافسة على لقب هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1، ولا سيما بعد التقدم الكبير الذي حققته مكلارين ولحاقها بريد بُل في المقدمة.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يرى لاندو نوريس أن بمقدوره المنافسة على لقب هذا الموسم في مواجهة ماكس فيرستابن في حال تمكنت مكلارين من تفادي الأخطاء الأخيرة التي لا يمكن تحمّلها لاحقًا، إلى جانب عدم السماح لسائق ريد بُل "بالهروب في الأمام".

تقدم نوريس إلى وصافة ترتيب السائقين للمرة الأولى في مسيرته نهاية الأسبوع الماضي عدما حل ثانيًا في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

لكن وبينما يعتبر ذلك تقدمًا كبيرًا لسائق مكلارين، إلا أنه يدرك كذلك أن صدارة فيرستابن قد توسعت في الواقع إلى 69 نقطة بعد فوزه في برشلونة، ما يصعّب أكثر من مهمة التغلب على بطل العالم.

ويعتقد نوريس أنه ما يزال ضمن معركة اللقب هذا الموسم، بيد أنه يعي ضرورة الإنهاء أمام سائق ريد بُل في السباقات من أجل ضمان وجوده ضمن مسافة الهجوم.

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حيث قال عند سؤاله إذا ما بمقدوره المنافسة على لقب السائقين: "أعتقد ذلك، بالرُغم من أنه كان يجب أن أقوم بعمل أفضل خلال السباق".

وأضاف: "كان ينبغي أن نقتنص بعض النقاط الإضافية من ماكس. حيث كانت لدينا الفرصة في كندا للتفوق عليه. كما كان هنالك سباقان حيث أنهيت ثانيًا وفاز هو. لذلك يجب أن يتوقف ماكس عن الفوز من أجل أن نبلغ هذا الهدف".

وتابع: "ولا يهم أنني تقدمت الآن إلى المركز الثاني في الترتيب. لا أكترث إذا ما كنت ثانيًا أو عاشرًا. الأمر يتمحور حول الفارق مع ماكس، وهو ما يزال يوسّع ذلك في الوقت الحالي. هذا أمر لا يمكننا تحمله أو أن نتركه يهرب في الأمام في هذه المرحلة من الموسم".

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