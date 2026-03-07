تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

هل استعان ليندبلاد بزيارته لسباق الفورمولا إي ليظهر بأداء مدهش في تصفيات أستراليا للفورمولا 1

أثار أرفيد ليندبلاد سائق الفورمولا 1 الصاعد إعجاب الجميع في أول مشاركة له في التصفيات، بعدما تمكن من التقدم إلى القسم الثالث الحاسم في أستراليا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

أرفيد لينبلاد، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

تجنب أرفيد ليندبلاد الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت زيارته الأخيرة لبطولة الفورمولا إي قد منحته أفضلية في جانب إدارة الطاقة، وذلك بعد أدائه اللافت في تصفيات جائزة أستراليا الكبرى.

وظهر سائق فريق ريسينغ بولز بثبات وسرعة طوال عطلة نهاية الأسبوع في جائزة أستراليا الكبرى، وكان قريبًا من التفوق على زميله في الفريق ليام لاوسون في التصفيات.

وتمكن كل من ليندبلاد ولاوسون من الوصول إلى القسم الأخير من التصفيات، حيث بدا فريق ريد بُل الشقيق الأفضل بين فرق وسط الترتيب.

ولم يرتكب السائق البالغ من العمر 18 عامًا أي خطأ حتى الآن في مسيرته القصيرة في الفورمولا 1، وربما لم يكن يتخيل التأهل في المركز التاسع في ظهوره الأول.

"كانت عطلة نهاية أسبوع جيدة جدًا حتى الآن" قال ليندبلاد عقب التصفيات.

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "كنت متحمسًا للغاية قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع. هذا شيء عملت من أجله وحلمت به طوال حياتي".

وتابع: "أن أخوض سباقي الأول أمر رائع للغاية، وأن تسير الأمور بهذا الشكل اليوم أفضل بكثير مما كنت أتوقع. وأنا متحمس جدًا للسباق غدًا".

وقد لاحظ كثيرون السرعة التي تأقلم بها السائق البريطاني مع أنظمة نشر الطاقة واستعادتها. فبعد الفترة الأولى من تجارب البحرين الشتوية التي استمرت ثلاثة أيام الشهر الماضي، حضر ليندبلاد سباق جدة للفورمولا إي، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الزيارة كانت بهدف فهم أفضل لإدارة الطاقة.

لكن ليندبلاد أكد أن الرحلة كانت فقط من أجل الاسترخاء ودعم مدير أعماله، أوليفر رولاند بطل العالم للفورمولا إي.

وعندما سُئل عما إذا كانت زيارته لسباق الفورمولا إي في جدة منحته أفضلية، قال ليندبلاد: "أولي، بطل العالم هناك، هو بمثابة فرد من عائلتي. لذلك ذهبت إلى الفورمولا إي لدعمه. كان لدي يومان من الإجازة، فذهبت فقط لأرتاح قليلًا وأستمتع وأدعم مدربي".

