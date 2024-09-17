هل استخدمت مكلارين خدعة "دي آر اس مصغّرة" لمساعدة بياستري أمام لوكلير؟

ازداد جدل تقني جديد على خلفيّة جائزة أذربيجان الكبرى، حيث أصبح الجناح الخلفي لسيارة مكلارين تحت المجهر.

أظهرت مقاطع الفيديو من على سيارة أوسكار بياستري تحرّك الرفرفة العلويّة للجناح الخلفي تحت الحمل، ويتّضح ذلك أكثر عبر تحرّك حافتيها نحو الأعلى مع تزايد السرعة.

ومن شأن ذلك تقليص الجرّ وتعزيز السرعة على الخطوط المستقيمة، وهوا ما يُعيد موضوع الأجنحة المرنة إلى الواجهة.

وكانت الأسئلة المطروحة حتّى الآن تتمحور حول مرونة الأجنحة الأماميّة فقط. لكن من الواضح أنّ تجدّد الاهتمام بمرونة الأجنحة الخلفيّة سيتواصل لبقيّة الموسم.

ويأتي الاهتمام بتصميم مكلارين بعد سباقٍ كان فيه بياستري قادرًا على الدفاع أمام لوكلير بالرغم من تمتّع غريمه بأفضليّة نظام "دي آر اس".

وكانت الأجنحة المرنة مصدر إزعاج بالنسبة للفورمولا 1. إذ أنّ جميع الفرق تسعى في النهاية لاستغلال المرونة الهوائيّة لتحسين الأداء، بينما تبقى ضمن حدود الاختبارات الثابتة التي تجريها "فيا" لتقليل تأثيرها.

وبالطبع من الحتمي أن يتغيّر شكل المكوّنات حال تسليط الأحمال عليها على المسار، كون تلك القوى تفوق قيم الاختبارات، والتي تتمحور بالأساس حول وضع حدود لمنع التصاميم التي لا تُعتبر آمنة.

لكنّ ذلك أدّى إلى استخدام تكتيكات أخرى للمساعدة في مراقبة المسألة، حيث تمّ تركيب كاميرات لمراقبة تحرّك المكوّنات، وهو ما يُمكن أن يسمح بتعديل القوانين لمنع خروج الأمور عن السيطرة.

الجناح الخلفي لسيارة مكلارين ام.سي.آل38

وبالنظر إلى أنّ "فيا" ستكون قد شاهدت تحرّك حافة الرفرفة العلويّة إلى الخلف من مقاطع الفيديو من على السيارة (السهم الأحمر في الصورة المصغّرة)، كونها تفعل ذلك منذ عدّة سباقات هذا الموسم، فيُمكن توقّع أنّ الهيئة الحاكمة راضية عن أنّ ذلك لا يزال ضمن القيود التي تفرضها القوانين الحاليّة.

وعلى صعيد التأثير الصافي لهذه المرونة، فمن المرجّح أن تلك الفجوة الصغيرة تُقدّم تأثيرًا مشابهًا لتفعيل نظام "دي آر اس"، لكن بكفاءة أقلّ. لكن بالنظر إلى أنّ ذلك يحدث مع تزايد السرعة والحلم، فيُمكن توقّع تأثير ذلك على مدار اللفّة بأكملها.

ومن المرجّح أن تسعى بقيّة الفرق للنظر في تصميم مكلارين بالتأكيد وكيفيّة محاكاته على سياراتها، بالرغم من أنّه من المرجّح أنّ مكلارين استغلّت تلك الأفضليّة بشكلٍ كامل هذا الموسم، بالنظر إلى زيارة البطولة لعددٍ من الحلبات عالية السرعة بالفعل.