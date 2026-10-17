فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

هل أصبحت هنالك "أزمة ثقة" بين لويس هاميلتون وفيراري بعد دراما سنغافورة؟

ترى بيرني كولينز أن قرار هاميلتون تجاهل تعليمات فريقه في سنغافورة يكشف عن تصاعد الشكوك بشأن استراتيجية فيراري وقرارات جدار الحظائر.

منشور: 17-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

ترى بيرني كولينز، استراتيجية الفورمولا 1 السابقة ومحللة شبكة سكاي سبورتس، أن لويس هاميلتون يعاني من "انعدام الثقة" في جدار الحظائر لدى فيراري، وذلك عقب جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما قرر تجاهل تعليمات فريقه بالتوقف في منطقة الصيانة.

وفي الوقت الذي يقترب فيه كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، من حسم لقب بطولة السائقين، فرض ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، سيطرته على مجريات عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة. أما هاميلتون، فقد شهد سباقه تحولًا سلبيًا خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لينهي المنافسات في المركز السادس.

وكان هاميلتون قد أجرى توقفه الأول في اللفة 19، قبل أن تتاح له فرصة إجراء توقف ثانٍ بتكلفة زمنية أقل خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 40، بعدما توقفت سيارة لانس سترول، سائق أستون مارتن، على الحلبة بسبب مشكلة في القابض.

ورغم استدعاء فيراري له إلى منطقة الصيانة عقب زميله شارل لوكلير، قرر بطل العالم سبع مرات البقاء على الحلبة، محاولًا إنجاح استراتيجية التوقف مرة واحدة فقط.

لكن القرار انعكس سلبًا على هاميلتون في المراحل الأخيرة من السباق، إذ واجه صعوبة متزايدة بسبب استخدامه إطارات أقدم، لينهي جائزة سنغافورة الكبرى في المركز السادس.

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وخلال حديثها في برنامج سكاي سبورتس المخصص للفورمولا 1، اعتبرت كولينز أن ما حدث لم يكن مجرد قرار استراتيجي خاطئ، بل مؤشرًا على تراجع ثقة هاميلتون في قرارات فريقه.

وقالت: "شخص بمكانة لويس لا ينسى إجراء توقف في منطقة الصيانة. لذلك، لنفترض أنه قرر عدم الدخول إلى مدخل خط الحظائر، أو أن التعليمات لم تصله في الوقت المناسب، أو أيًا كان السبب. لكنني أعتقد أن ذلك كان عاملًا حاسمًا في السباق عند تلك المرحلة".

ثم ربطت كولينز ما حدث في سنغافورة بواقعة سابقة خلال جائزة ماليزيا الكبرى، مشيرة إلى أن هاميلتون أظهر شكوكًا مماثلة تجاه قرارات الفريق في ظروف متغيرة.

وأضافت: "إذا عدنا أسبوعًا إلى الوراء، إلى ماليزيا، فقد شهدنا النوع نفسه من انعدام الثقة، إذا أردنا استخدام هذا التعبير. بدأوا السباق بإطارات جافة، ثم صدرت التعليمات بالانتقال إلى إطارات إنترميديت. لكن لويس قال: هذا هو القرار الخاطئ. علينا الاستمرار بهذه الإطارات الآن".

وتابعت: "دخل في نقاش مع جدار الحظائر، وقرر البقاء على الإطارات التي كان يستخدمها، وفي النهاية كانت النتيجة مشابهة إلى حد كبير لما حدث مع لوكلير في المراحل الأخيرة من السباق".

واختتمت كولينز تحليلها بالتأكيد على أن تكرار هذه المواقف يثير تساؤلات أوسع بشأن العلاقة بين هاميلتون وفيراري، قائلة: "لكنني أعتقد أن ذلك يُظهر، بصورة أوسع، أن لويس لا يثق بفريق فيراري. إنه يشكك في قراراتهم".

وبعد نهاية سباق سنغافورة، اعتذر هاميلتون إلى فريقه، مؤكدًا أنه هو من اتخذ قرار البقاء على الحلبة وعدم التوقف، في إشارة إلى تحمله مسؤولية اختياره الاستراتيجي.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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