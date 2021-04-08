هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي

بعد أن خسر مقعده كسائق مع فريق رينو نهاية موسم 2019، شارك الألماني في ثلاث جولات لصالح فريق أستون مارتن - ريسينغ بوينت سابقاً - وذلك بسبب إصابة سائقيه بفيروس كورونا.

ولفت هلكنبرغ الأنظار نظراً لأدائه القوي بالرغم من عدم حصوله على ما يكفي من الوقت للاستعداد قبل كل مشاركة.

فقال: "بداية، من الرائع التوقيع على هذا العقد، لم يكن لدي الكثير من الوقت للتحضير جيداً قبل قيادة السيارة العام الماضي".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً للعمل مرة أخرى مع هذا الفريق، والذين قدت معهم مرات متعددة في مسيرتي".

وتابع: "من الواضح أنني آمل لكل من سيباستيان (فيتيل) ولانس (سترول) موسماً خالياً من المشاكل، لكن الفريق يعلم أنه قادر على الاعتماد عليّ لتحقيق خطوة إلى الأمام والقيام بعمل ممتاز، وأنا مستعد تماماً لهذا التحدي".

وأكمل: "سيكون من المثير للغاية مساعدة الفريق على التقدم هذا الموسم، أنا أتطلع قدماً لتسجيل أزمنة رائعة كذلك".

من جهته، قال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن: "يسرنا الترحيب بانضمام نيكو إلى الفريق بصفة رسمية، كسائق احتياطي وتطوير، لفريق أستون مارتن".

وأكمل: "في هذه الأوقات الصعبة، فإن الاستعانة بسائق خبير تعتبر أمراً أساسياً للغاية".

واختتم: "أثبت نيكو أنه قادر على الانتقال إلى قيادة السيارة وتقديم أداء مذهل مباشرة، الآن، مع كل التحضيرات اللازمة، نعلم أننا قادرون على الاعتماد عليه لتقديم عمل ممتاز".