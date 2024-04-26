هلكنبرغ ينضمّ إلى ساوبر بدءًا من 2025 قبيل عودة آودي

أعلن فريق هاس صباح اليوم الجمعة عن أنّ سائقه هلكنبرغ يتّجه لمغادرة الفريق بنهاية موسم 2024.

وكان عقد صاحب الـ 36 عامًا مع هاس بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه منذ فترة بآودي بالنظر إلى تواجده على قائمة أندرياس سيدل المدير التنفيذي لفريق آودي للفورمولا 1.

وسينضمّ هلكنبرغ الآن إلى الفريق الذي لا يزال يتسابق باسم ساوبر حتّى بالدخول إلى العام المقبل، قبل عام من عودة علامة آودي الرسميّة إلى الفورمولا 1 في 2026، وذلك بصفقة متعدّدة الأعوام. وسبق للألماني العمل مع الفريق السويسري في 2013.

وقال هلكنبرغ: "أعود إلى الفريق الذي عملت معه في 2013 ولديّ ذكريات رائعة لروح الفريق القويّة في سويسرا. فرصة العمل مع آودي مميّزة للغاية. وعندما يدخل صانع ألماني الفورمولا 1 بهكذا عزيمة فإنّها فرصة فريدة".

وأردف: "إنّه لشرفٌ لي أن أمثّل الفريق المصنعيّ لعلامة سيارات بوحدة طاقة مصنوعة في ألمانيا".

وسبق لهلكنبرغ وسيدل العمل معًا في صفوف فريق بورشه ضمن بطولة العالم للتحمّل، حيث فازا معًا بنسخة 2015 من سباق لومان 24 ساعة.

وقال سيدل: "نحن مسرورون للغاية ونرحّب بهلكنبرغ في الفريق المتمركز في هينويل بدءًا من 2025 للمشاركة معه في الفورمولا 1".

وأضاف: "بالنظر إلى سرعته وخبرته والتزامه بالعمل الجماعي، فإنّه سيكون جزءًا مهمًا من عمليّة تحوّل فريقنا، ومشروع آودي في الفورمولا 1".

وأردف: "كان هناك اهتمام كبيرٌ مشتركٌ بين الطرفين منذ البداية. يملك نيكو شخصية قويّة، ولديه مساهمات كبيرة على الصعيدين المهني والشخصي، وسيُساعدنا لتحقيق التقدّم على صعيد تطوير السيارة وبناء الفريق".

ويُتفهّم بأنّ آودي تسعى وراء خدمات كارلوس ساينز الإبن المغادر لفيراري لينضمّ إلى هلكنبرغ في الفريق في العام المقبل، لكنّ الإسباني لا يزال يدرس خياراته في ظلّ توافر مقاعد شاغرة في الفرق الكبرى الأخرى.

وفي حال وافق ساينز على الصفقة، فسيعني ذلك مغادرة ثنائيّ ساوبر الحالي فالتيري بوتاس وجو غوانيو العام المقبل.

ويُتفهّم بأنّ أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لفيراري على رأس قائمة المرشّحين لتعويض هلكنبرغ في هاس في شكل إعارة من فيراري.