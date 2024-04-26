جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هلكنبرغ ينضمّ إلى ساوبر بدءًا من 2025 قبيل عودة آودي

أكّد فريق ساوبر أنّ نيكو هلكنبرغ سينضمّ إليه بدءًا من موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1 ودخولًا إلى حقبة آودي.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
نيكو هلكنبرغ، هاس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أعلن فريق هاس صباح اليوم الجمعة عن أنّ سائقه هلكنبرغ يتّجه لمغادرة الفريق بنهاية موسم 2024.

وكان عقد صاحب الـ 36 عامًا مع هاس بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه منذ فترة بآودي بالنظر إلى تواجده على قائمة أندرياس سيدل المدير التنفيذي لفريق آودي للفورمولا 1.

اقرأ أيضاً:

وسينضمّ هلكنبرغ الآن إلى الفريق الذي لا يزال يتسابق باسم ساوبر حتّى بالدخول إلى العام المقبل، قبل عام من عودة علامة آودي الرسميّة إلى الفورمولا 1 في 2026، وذلك بصفقة متعدّدة الأعوام. وسبق للألماني العمل مع الفريق السويسري في 2013.

وقال هلكنبرغ: "أعود إلى الفريق الذي عملت معه في 2013 ولديّ ذكريات رائعة لروح الفريق القويّة في سويسرا. فرصة العمل مع آودي مميّزة للغاية. وعندما يدخل صانع ألماني الفورمولا 1 بهكذا عزيمة فإنّها فرصة فريدة".

وأردف: "إنّه لشرفٌ لي أن أمثّل الفريق المصنعيّ لعلامة سيارات بوحدة طاقة مصنوعة في ألمانيا".

وسبق لهلكنبرغ وسيدل العمل معًا في صفوف فريق بورشه ضمن بطولة العالم للتحمّل، حيث فازا معًا بنسخة 2015 من سباق لومان 24 ساعة.

وقال سيدل: "نحن مسرورون للغاية ونرحّب بهلكنبرغ في الفريق المتمركز في هينويل بدءًا من 2025 للمشاركة معه في الفورمولا 1".

وأضاف: "بالنظر إلى سرعته وخبرته والتزامه بالعمل الجماعي، فإنّه سيكون جزءًا مهمًا من عمليّة تحوّل فريقنا، ومشروع آودي في الفورمولا 1".

وأردف: "كان هناك اهتمام كبيرٌ مشتركٌ بين الطرفين منذ البداية. يملك نيكو شخصية قويّة، ولديه مساهمات كبيرة على الصعيدين المهني والشخصي، وسيُساعدنا لتحقيق التقدّم على صعيد تطوير السيارة وبناء الفريق".

ويُتفهّم بأنّ آودي تسعى وراء خدمات كارلوس ساينز الإبن المغادر لفيراري لينضمّ إلى هلكنبرغ في الفريق في العام المقبل، لكنّ الإسباني لا يزال يدرس خياراته في ظلّ توافر مقاعد شاغرة في الفرق الكبرى الأخرى.

وفي حال وافق ساينز على الصفقة، فسيعني ذلك مغادرة ثنائيّ ساوبر الحالي فالتيري بوتاس وجو غوانيو العام المقبل.

ويُتفهّم بأنّ أوليفر بيرمان السائق الاحتياطي لفيراري على رأس قائمة المرشّحين لتعويض هلكنبرغ في هاس في شكل إعارة من فيراري.

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق هلكنبرغ يتّجه للانضمام إلى آودي بعد الكشف عن مغادرته لهاس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مروان الوافي
More from
مروان الوافي
موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز

موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز

موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز
ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1

ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1
موتو جي بي: أليكس ماركيز يقود ثنائيّة غريسيني في التجارب الحرّة الأولى في إسبانيا

موتو جي بي: أليكس ماركيز يقود ثنائيّة غريسيني في التجارب الحرّة الأولى في إسبانيا

موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: أليكس ماركيز يقود ثنائيّة غريسيني في التجارب الحرّة الأولى في إسبانيا

أحدث الأخبار

موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز

موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز

MGP موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز
منافسو ريد بُل قد يضطرون للانتظار حتى 2027 قبل الحصول على خدمات نيوي

منافسو ريد بُل قد يضطرون للانتظار حتى 2027 قبل الحصول على خدمات نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
منافسو ريد بُل قد يضطرون للانتظار حتى 2027 قبل الحصول على خدمات نيوي
ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1

ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ما الذي يُمكن توقّعه من الكاميرا الخلفيّة الجديدة في الفورمولا 1
الفورمولا إي تكشف عن سيارة "جين3 إيفو" الأكثر قوة للموسم المُقبل

الفورمولا إي تكشف عن سيارة "جين3 إيفو" الأكثر قوة للموسم المُقبل

FE فورمولا إي
الفورمولا إي تكشف عن سيارة "جين3 إيفو" الأكثر قوة للموسم المُقبل

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط