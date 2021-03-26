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هلكنبرغ يستلم دور السائق الاحتياطيّ لمرسيدس وأستون مارتن

أكّد نيكو هلكنبرغ أنّه سيلعب دور السائق الاحتياطيّ المزدوج لفريقَي مرسيدس وأستون مارتن خلال موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

هلكنبرغ يستلم دور السائق الاحتياطيّ لمرسيدس وأستون مارتن

فشل الألماني، الذي أثار الإعجاب لدى تعويضه لسائقَي ريسينغ بوينت في ثلاث جولات العام الماضي، في الحصول على مقعدٍ دائمٍ هذا الموسم، لكنّه حافظ على روابط متينة مع السلسلة.

وبحديثه لقناة "سيرفوس تي في" النمساويّة التي يعمل معها كمحلّلٍ هذا الموسم، قال هلكنبرغ أنّه أبرم صفقة ليتمّ استدعاؤه من قبل الفريقَين في حال اقتضى الأمر ذلك.

وقال هلكنبرغ: "سأعمل كسائقٍ احتياطي لأستون مارتن وكذلك مرسيدس في سباقات معيّنة".

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا، فإنّ مرسيدس ستحتاج لخدمات الألماني في الجولات التي لا يكون فيها سائقاها الاحتياطيان ستوفيل فاندورن ونيك دي فريز متاحَين بسبب التزاماتهما مع الصانع الألمانيّ في الفورمولا إي.

وهناك ثلاث جولات متضاربة بين البطولتَين هذا العام حتّى الآن.

ويُتفهّم أنّ صفقة هلكنبرغ مع مرسيدس ستؤدّي إلى توافره في جولات إسبانيا، وموناكو وأذربيجان.

وكان الألماني قد لفت الأنظار العام الماضي عندما عوّض سيرجيو بيريز في سباقَي سيلفرستون ومن ثمّ لانس سترول في نوربورغرينغ بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

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