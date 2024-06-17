هلكنبرغ يريد من هاس التحقيق في مشكلة واضحة في سيارته في كندا

فشل السائق الألماني في التقدم من القسم الأوّل من التصفيات، حيث تأهل في المركز التاسع عشر، وهو ما كان بعيداً عن أدائه السابق هذا الموسم.

قام هلكنبرغ وزميله في الفريق كيفن ماغنوسن بمغامرة جريئة باستخدام إطارات الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى تقدمهما عبر الترتيب ودخولهما في المراكز العشرة الأولى خلال اللفات الثمانية الأولى من السباق يوم الأحد، على الرغم من أن كلا السائقين تراجعا في النهاية مع تحسن الظروف.

ومع انسحاب سائقي فيراري وسيرجيو بيريز من السباق، كانت هناك فرصة واضحة لفريق هاس لتحقيق نقاط جيدة، خاصة مع حصول سائقي ألبين بيير غاسلي وإستيبان أوكون على مراكز مؤهلة للنقاط.

لكن هلكنبرغ قال: "الفرصة الضائعة كانت أمس السبت وبشكل عام طوال عطلة نهاية الأسبوع. المشكلة التي واجهتها في سيارتي - أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام بالكامل، أعتقد بأنّه على جانب الانسيابيّة الهوائيّة أو في مكان ما".

ثمّ تابع: "لا أزال أشعر بعد السباق أن هناك مشكلة، وأن السيارة ليست في حالتها الكاملة بنسبة 100% حيث يجب أن تكون. ولكن بالطبع، تفعل ما يمكنك بما لديك".

وأكمل: "لكن من الواضح أيضًا أنه لم يكن لدينا يوم جمعة عادي، ولم يكن لدينا وقت للتفاعل بعد ذلك... إنها مجرد عطلة نهاية أسبوع صعبة بشكل عام مع الظروف".

وبدعوته إلى مراجعة المشكلات لإيجاد حل قبل سباق جائزة إسبانيا الكبرى المقبلة، أضاف هلكنبرغ: "طوال عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة على جانبي من المرآب، ومنذ اللفة الأولى، لم أشعر بالراحة والسعادة مع السيارة، ونحن بحاجة للتحقيق في ما كان يجري لأن ذلك أثر حقًا على عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "كل ما حدث، كلفنا نتيجة أفضل لأنني متأكد من أنه مع تصفيات أفضل مما نقدّمه عادة، إذا بدأنا من مواقع أفضل، لكنا حصلنا على نقاط. لذا، إنها فرصة ضائعة نوعًا ما".