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هلكنبرغ يرى في ألفا روميو الفرصة الأخيرة لتأمين مقعد لموسم 2020

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هلكنبرغ يرى في ألفا روميو الفرصة الأخيرة لتأمين مقعد لموسم 2020
01-11-2019

اعترف نيكو هلكنبرغ بأنّ فريق ألفا روميو يمثّل فرصته الأخيرة المحتملة للبقاء ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد في 2020، إذ لا يرى الألماني ويليامز كفرصة ممكنة.

بخلاف ريد بُل وتورو روسو، واللتين من المتوقّع أن تستمرا مع سائقيهما الأربعة الحاليين، فإنّ ألفا روميو وويليامز - واللتين سبق وقاد هلكنبرغ لصالحهما - هما الفريقان الوحيدان في البطولة اللذين لم يؤكّدا بعد تشكيلتهما الكاملة لموسم 2020.

ويمثّل هلكنبرغ البديل الواضح في حال رغب الفريق السويسري بالتغيير في تشكيلته، هذا إلى جانب الارتباطات القوية بين الألماني ومدير الفريق فريدريك فاسور.

لكنّ التعقيد الوحيد يتمثّل في أنّ فيراري هي التي تملك القرار الأوّل لذلك المقعد.

مع ذلك، أوضح هلكنبرغ أنه يرى ألفا روميو فريقه المُحتمل المُقبل.

فقال: "هل أرى نفسي أسابق معهم؟ نعم".

وعند سؤاله إذا كان يخوض محادثات مع ألفا روميو، قال الألماني: "بالطّبع، لقد تحدّثنا عن الكثير من الأمور".

وقال هلكنبرغ أنّ ذلك هو التوقيت الخاطئ بالنسبة له كي يعود إلى فريق ويليامز الذي استهلّ معه مسيرته في الفورمولا واحد في 2010.

"أعتقد أنّهم بحاجة لشخص آخر، وأنّني لست الاختيار المناسب، لست السائق المناسب لهم" قال هلكنبرغ.

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ التوقيت مناسب لذلك الآن في ظل موقعي الحالي في مسيرتي والموقع الذي يتواجدون فيه. مع كلّ احترامي لفريق ويليامز، فقد سابقت لصالحهم وكلّ شيء، لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك سيحدث".

في المقابل، قلّل هلكنبرغ من إمكانية قبوله لدور سائق احتياطي/مُحاكاة مع أحد فرق الصدارة، قائلًا: "لا، ليس ذلك خيارًا بالنسبة لي".

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