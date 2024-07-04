هلكنبرغ يدافع عن قيادة فيرستابن في حادثة سباق النمسا

تسببت الحادثة التي جمعت فيرستابن ونوريس في القسم الأخير من سباق النمسا، بالكثير من الجدل سواء بين المتابعين أو السائقين.

ورغم أن الهولندي بطل العالم تلقى عقوبة 10 ثوانٍ بعد أن اعتبره الحكام متسبباً بالحادثة، لكن هلكنبرغ لا يرى فيما حصل أمراً يستحق كل هذه الضجة.

حيث قال على هامش جائزة بريطانيا: "كان مجرد تنافس برأيي. الاحتكاك كان شبه معدوم، كان خفيفاً للغاية. لا أعتقد أنه كان بالإمكان حصول حادثة أضعف مما حصل".

وأكمل: "لكن كانت الطريقة التي ارتطما بها سيئة للغاية، فقد تضررت العجلات. لكن عادة مثل هذه الحوادث تمرّ".

وتابع: "يبدو أنه تم تضخيمها بعض الشيء وإضافة الدراما لما حصل، بالنسبة لي، أرى ما حصل مجرد تنافس".

وأضاف: "بصراحة، من وجهة نظري، ماكس لم يقم بشيء يذكر. كان نوعاً ما يقود على خط مستقيم، علينا ترك مساحة عرض سيارة، وأعتقد أن ذلك ما حصل".

واسترسل: "وكانت هناك حفف جانبية وليس حائط".

ويرى الألماني الذي سينتقل إلى ساوبر الموسم المقبل، أن الحكام تدخلوا بشكل كبير في السباق.

فقال: "أعتقد أن الحكام تدخلوا بشكل كبير أثناء السباق الأخير".

وحين سُئِل إن كانت المنافسة مع بعض السائقين مختلفة عن غيرهم، أجاب: "نعم. صحيح".

وأكمل: "عليك أن تدرك تماماً ما تقوم به وتجري حساباتك أو استراتيجيتك وأن تعي هذه الفكرة".

واختتم: "لكن الحكام تدخلوا كثيراً وفرضوا الكثير من العقوبات وغيرها. أعتقد أن هناك بعض المبالغة في حالات معينة".