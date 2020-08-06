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هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021

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هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021
06-08-2020

قال نيكو هلكنبرغ السائق الاحتياطي الحالي لفريق ريسينغ بوينت أنّه يخوض محادثات مع فرق أخرى حول عودة كاملة محتملة إلى الفورمولا واحد في 2021.

تمّ استدعاء الألماني ليعوّض غياب سيرجيو بيريز في جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، على الرُغم من أنّه لم يتمكّن من بدء السباق إثر مشكلة في القابض منعت الفريق من تشغيل وحدة طاقته.

وما يزال هلكنبرغ في وضع الاستعداد للمشاركة من جديد مع ريسينغ بوينت نهاية هذا الأسبوع. إذ وبينما انتهت فترة حجر بيريز رسميًا - بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا - لكنّ المكسيكي يحتاج لتحليل كوفيد-19 سلبي قبل أن يتم السماح له بالعودة إلى البادوك.

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وقال هلكنبرغ أنّ مستقبله لم يشهد حتى الآن تطورات حاسمة، لكنّه أشار إلى أنّه قد يكون هنالك المزيد من الأخبار خلال الأسبوعين المقبلين.

حيث قال: "لقد تواصلت مع عدد من الأشخاص من عالم الفورمولا واحد، ومدراء فرق، كوننا جميعًا نعرف بعضنا البعض. بعض تلك المحادثات كانت عادية، والبعض الآخر تمحور أكثر حول مستقبلي. لذا فأنا أخوض بالتأكيد نقاشات ومحادثات. لكن ليس هنالك قول حاسم بعد. أعتقد بأنّها ما تزال مسألة بضعة أسابيع قبل أن تصبح الأمور أكثر جدية وحسمًا".

وأضاف: "إذا لم يكن لي مستقبل في الفورمولا واحد، فليس من الواضح كذلك الوجهة التالية لأكون صريحًا. أعتقد بأنّني أتحرك خطوة بخطوة ومن ثمّ سأرى كيف سيتبلور الوضع، والوجهة التي سأكون عليها بعد بضعة أسابيع".

في المقابل، اعترف هلكنبرغ بأنّ المشاركة لمرة ثانية نهاية هذا الأسبوع مع ريسينغ بوينت لن تضرّه في شيء.

فقال: "تحقيق نتيجة قوية يمثّل دومًا دعاية جيّدة. لكنّني أعتقد بأن الأشخاص ولاسيّما مدراء الفرق لا ينظرون إلى حدث واحد فقط، مشاركة لمرة واحدة، خصوصًا عندما تكون في مثل ظروف كهذه".

من جهة أخرى، اعترف هلكنبرغ أنّه لم يكن من السهل العودة إلى البطولة في اللحظات الأخيرة هكذا.

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فقال: "كل سيارة تختلف عن الأخرى، تموضع المقعد، طبيعة الضوضاء المحيطة بك، كل سيارة لها الشعور الخاص بها. حيث أنّ القدوم من دون أي نوع من الاستعداد هو أمر صعب".

واختتم: "وصلت إلى البادوك قبل 10 دقائق من انطلاق التجارب الحرة الأولى، غيّرت ملابسي، قمت باختبار القفز، ومن ثمّ خرجت لخوض برنامج يوم الجمعة الاعتيادي. كانت كل الأمور أقوم بها للمرة الأولى مع هذه السيارة، لذلك تمحور الوضع حول التأقلم معها ومن ثمّ التعلم عنها بأسرع طريقة ممكنة".

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