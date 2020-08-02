هلكنبرغ يُثير إعجاب ريسينغ بوينت: "كأنه لم يغادر قط"

قاد هلكنبرغ لصالح فريق فورس إنديا السابق للمرة الأخيرة في 2016، قبل أن يمضي ثلاثة مواسم مع رينو، حيث أنّ معرفته بالفريق المتمركز في سيلفرستون جعلته قادرًا بسرعة على التأقلم مع أنظمة السيارة وطريقة عمل الفريق.

مع ذلك، فقد أخفق الألماني في التأهّل إلى القسم الثالث للتصفيات حيث سينطلق من المركز الـ 13، بفارق سبعة مراكز عن زميله بالفريق لانس سترول.

وقال غرين أنّ هلكنبرغ تأقلم بسرعة مع الفريق، على الرُغم من الوقت المحدود الذي أمضاه مساء يوم الخميس وصباح الجمعة لتعلّم أنظمة النسخة الأحدث من مقود السيارة.

"لا نعلم الإجراءات المتبعة في رينو، لكنّه يملك ذاكرة جيّدة للغاية" قال غرين.

وأضاف: "أعتقد بأنّ الكثير من الإجراءات التي اعتاد عليها عندما كان يقود لصالحنا لبضعة مواسم لم تتغيّر كثيرًا. ربما تكون قد تطورت بعض الشيء، لكنّ المبادئ العامة خلفها ما تزال كلها متشابهة. لذلك تأقلم نيكو بسلاسة كبيرة مع الوضع. كان الأمر وكأنه لم يغادر قط. ولهذا وقع اختيارنا عليه ليكون داخل السيارة في المقام الأوّل".

في المقابل، كان لا مفر من معاناة هلكنبرغ من بعض المشاكل في الرقبة بسبب الابتعاد عن السباقات وافتقاره للياقة الكاملة.

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"مشكلته الأكبر كانت عدم التواجد داخل السيارة لتسعة أشهر. أعتقد بأنّ تلك الفترة الطويلة تؤثر على اللياقة" قال غرين.

وأكمل: "ما يزال أمامنا بعض التعديلات التي يُمكننا القيام بها لجعل الوضع أكثر راحة له بعض الشيء، لكنّه لم يتذمر في الحقيقة حيال راحته داخل السيارة على الإطلاق منذ بدء المجريات".

واختتم: "أعتقد بأنّ نيكو قام بعمل رائع للغاية للوصول إلى الموقع الذي تواجد فيه في تلك الفترة الزمنية القصيرة. ولكنّنا مع لانس نتوقّع أكثر من ذلك بعض الشيء بكل تأكيد".