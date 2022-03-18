هلكنبرغ يتوقّع مواجهة "سيل من المعلومات" بعد استدعائه المتأخر من أستون مارتن

أعلنت أستون مارتن صباح أمس الخميس أن بطل العالم أربع مرات فيتيل قد أصيب بفيروس كورونا، ما يستبعده من المشاركة في جولة البحرين الافتتاحية نهاية هذا الأسبوع.

وقد دفع ذلك الفريق إلى اللجوء إلى سائقه الاحتياطي هلكنبرغ ليحل مكان مواطنه لنهاية هذا الأسبوع، ليحصل على عودة غير متوقعة إلى الفورمولا واحد بعد أكثر من 18 شهرًا خارج منافسات البطولة.

وكانت المرة الأخيرة التي سابق فيها هلكنبرغ بشكل كامل في 2019 مع رينو، لكنّه حل بديلًا في ثلاث مناسبات بعد ذلك مع ريسينغ بوينت في 2020 بعد تغيّب كل من سيرجيو بيريز ولانس سترول عن السباقات بسبب إصابتهما بفيروس كورونا كذلك.

وكشف هلكنبرغ بأنه "استيقظ" على خبر عودته للتسابق نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يحزم أمتعته ويسافر إلى البحرين.

فقال: "إنه وضع مثير للاهتمام من جديد. سأتحسس خطواتي لفة بلفة، حصة تلو الأخرى. لم أتواجد على سيارة لخمسة أو ستة أيام (من التجارب) لذلك سأحتاج لبضع لفات في البداية من أجل العودة".

وأضاف: "لن أتعجّل الأمور وسآخذ وقتي من أجل الاعتياد على الوضع من جديد".

هذا وكان آخر ظهور لهلكنبرغ في الفورمولا واحد من بوابة سباق نوربورغرينغ في 2020 عندما عوّض سترول في جائزة أيفل الكبرى.

ومنذ ذلك الحين، أوضح الألماني بأنه خاض فقط حصصًا على جهاز المُحاكاة من دون تسابق تنافسي.

كما اعترف بأن لياقته للتسابق ليست حاضرة بعد، وذلك بعد تلك الفترة الطويلة من دون تسابق، إذ يتأهّب لاستقبال الكثير من الأمور لتعلمها في فترة وجيزة جدًا مع أستون مارتن قُبيل التصفيات يوم غد السبت.

فقال: "ستكون هنالك الكثير من التحديات. سأواجه سيلًا من المعلومات اليوم. لذلك يعتمد الأمر بالنسبة لي على الدخول إلى السيارة والاعتياد والتأقلم معها والحصول على شعور جيد".